IJS: Epidemija stagnira, a nas novi sevi že dohitevajo

icon-expand Na svetovnem tekmovanju, katerega cilj je bil izkoristiti moč podatkov in umetne inteligence v boju proti pandemiji, je ekipa IJS osvojila drugo mesto. FOTO: Dreamstime

"Epidemijo bi bilo dobro čim prej toliko zmanjšati, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom," so v aktualni projekciji širjenja bolezni covid-19 v Sloveniji uvodoma zapisali na Institutu Jožefa Stefana (IJS), kjer so pred kratkim na svetovnem tekmovanju, katerega cilj je bil izkoristiti moč podatkov in umetne inteligence v boju proti pandemiji, osvojili drugo mesto in si prislužili nagrado v vrednosti 210.000 evrov. "To najbolj učinkovito omejuje širjenje virusa in bo močno olajšalo obvladovanje novega bolj kužnega seva, ko oziroma če se bo razširil," so dodali. Epidemija, kot ugotavljajo na IJS, predvidoma stagnira. "Potrudimo se krivulje obrniti čim bolj strmo navzdol, ker nas dohitevajo in verjetno že prehitevajo novi bolj kužni sevi, ki se v trenutnih pogojih hitro razmnožujejo,"izpostavljajo. Po njihovih besedah je pomembno, da zmanjšamo število hospitaliziranih, ocenjeno reprodukcijsko število pa je spet nekoliko naraslo in znaša 1 (dan prej 0,92).

Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 700. V soboto, ko je to povprečje znašalo kar precej manj (628), so na IJS še napovedovali, da bi povprečno število pozitivnih oseb lahko padlo pod 300 na dan do konca aprila. "Dokler epidemija ne bo začela vidno upadati, ne bomo podajali napovedi, kdaj bi lahko dosegli to stanje, ker so negotovosti prevelike," pa so zapisali danes.

"Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa," poudarjajo na institutu.

Na IJS ocenjujejo še, da se približno vsakih devet dni prekuži en odstotek populacije, kar skupaj z vplivom cepljenja zmanjša R približno vsakih pet dni za eno stotinko glede na siceršnjo vrednost. "Velja opozoriti, da širitev virusa v populaciji opazujemo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa," so ob tem zapisali.

V prvem valu kužen vsak 300. prebivalcem, v drugem vsak 50. V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (torej 12-krat toliko, kot je potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva (torej štirikrat toliko, kot je potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno dva odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 50. prebivalec. Po oceni IJS se nakazuje še,"da bi lahko novi bolj kužen sev postal dominanten v drugi polovici marca in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor". Ocenjeni podvojitveni čas novega seva v trenutnih pogojih je približno devet dni. "Negotovosti teh ocen so velike,"so ob tem poudarili.