IJS: Rumeno fazo bi lahko dosegli v drugi polovici maja

Tedensko povprečje dnevno potrjenih okužb je 755, epidemiologi pa bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo to število padlo pod 300 na dan, poudarjajo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Pri trenutnih pogojih bi lahko to stanje dosegli sredi junija.

V drugem valu se je do zdaj okužila dobra tretjina prebivalstva, trenutno pa delež kužnih znaša en odstotek oziroma vsak 100. prebivalec.

Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okuženi posameznik prenese okužbo, smo z izvajanjem ukrepov spustili na 0,96, ocenjujejo na IJS. Pri tem so upoštevali vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah. Predpostavili so, da je imunih 3,5-krat toliko kot potrjeno okuženih, v državi pa je prisotna bolj kužna angleška različica virusa.