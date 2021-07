IJS: Prevladujočo vlogo pri razvoju epidemije imajo uvožene okužbe, a naraščajo tudi lokalne

Zaradi približno 60 odstotkov večje kužnosti od različice alfa narašča tudi delež različice delta, ugotavljajo. Ob tem sicer opozarjajo, da zadnji podatek Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki delež delte ocenjuje kot kar 89-odstoten, vključuje vzorce maturantov, ki so bili okuženi z omenjeno različico, in verjetno precenjuje delež različice delta v populaciji, v kateri se širijo okužbe – če jim je uspelo okužbe maturantov dovolj dobro zamejiti. " V vsakem primeru pa je različica delta zdaj že dominantna," ponavljajo.

IJS: Trenutno je kužen vsak 2000. prebivalec

Podali so tudi ocene deleža kužnih med prebivalstvom. "V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec oz. 12-krat več ljudi, kot je bilo potrjenih primerov. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem in tretjem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (po ocenah štirikrat oz. trikrat toliko ljudi, kot je bilo potrjenih primerov v drugem oz. tretjem valu), trenutno je delež kužnih približno 0,05 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 2000. prebivalec," so zapisali.

Ob tem so znova pozvali k cepljenju. "Da se četrti val ne bi preveč razbohotil, predvsem pa da ne bi premočno pljusknil v bolnišnice, bi bilo dobro, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni," so ponovili in opozorili, da je zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotki.