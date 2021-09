V nedeljo potrdili 234 okužb

Podatki NIJZ kažejo, da so v Sloveniji v nedeljo potrdili 234 novih okužb s koronavirusom, opravili pa so 1427 PCR-testiranj. Število aktivnih okužb v državi je trenutno 6873.

Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah, opozarjajo. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov, so zapisali.

V prvem valu se je, kot so zapisali, okužil približno vsak stoti prebivalec, kot ocenjujejo je to 12x toliko kot potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva, kot ocenjujejo je to štirikrat oz. trikrat toliko kot potrjenih primerov v drugem oz. tretjem in četrtem valu. Trenutno je delež kužnih približno 0,5 % prebivalstva oz. približno vsak 200. prebivalec.