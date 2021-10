IJS: Konec naslednjega tedna bi lahko na intenzivnem oddelku dosegli maksimalne kapacitete

Nova projekcija IJS kaže, da naraščajo število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let, zasedenost bolnišničnih kapacitet in število dnevnih sprejemov v bolnišnice. Predvidevajo, da bo konec naslednjega tedna zasedenih 250 intenzivnih postelj. Epidemijo bomo ustavili in obvladovali s cepljenjem in samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej, opozarjajo.

Epidemija hitro narašča, kar se vse bolj odraža v bolnišnicah. V enotah intenzivne terapije bomo maksimalne lanske vrednosti drugega vala predvidoma presegli konec naslednjega tedna, kaže projekcija Instituta Jožef Stefan (IJS). Upoštevali so dejstvo, da lahko v enotah intenzivne terapije v Sloveniji hkrati oskrbujemo največ 250 covidnih bolnikov. icon-expand Pozivajo, naj dosledno upoštevamo pravilo PCT in izvajamo ostale ukrepe, da bodo posledice čim manjše. "Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije je cepljenje, saj pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni." S cepljenjem rizične populacije pa se pomembno zmanjša kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. "Posledično je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane dostopnejše." Ocenjeno reprodukcijsko število je približno 1,4. Reprodukcijsko število nam pove povprečno število ljudi, ki jih okuži ena kužna oseba. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 1820. Naraščajo število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let, zasedenost bolnišničnih kapacitet, pa tudi dnevni sprejem v bolnišnice. icon-expand V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je bilo kužnega približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno polovica prebivalstva. Trenutno je kužnega približno 1,4 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 70. prebivalec. Pri IJS ocenjujejo, da je hkrati neprecepljena in neprekužena še približno petina prebivalstva, za okužbo pa je dovzetna dobra četrtina prebivalstva, ker cepiva niso 100-odstotno učinkovita in ker imunost s časom upada. icon-expand