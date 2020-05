ILO: Vsak šesti mladi zaradi pandemije ostal brez dela

Globalna pandemija covida-19 je povečala brezposelnost po svetu, še zlasti močno pa je prizadela mlade. Povečanje brezposelnosti med mladimi od februarja leto pa je še posebej očitno pri mladih ženskah. V starostni skupini do 29 let je brez dela ostal vsak šesti, je danes sporočila Mednarodna organizacija dela (ILO).

"Ekonomska kriza zaradi covida-19 je prizadela mlade ljudi - še posebej ženske - huje in hitreje kot katerokoli drugo skupino. Če ne bomo sprejeli pomembnih in takojšnjih ukrepov, da bi izboljšali njihovo situacijo, bomo posledice virusa čutili še desetletja. Če njihov talent in energijo pustimo na stranskem tiru zaradi pomanjkanja priložnosti ali veščin, bo to škodovalo vsem našim prihodnostim in bo veliko težje zgraditi boljšo, post-covid ekonomijo," je dejal prvi mož ILO Guy Ryder na spletni novinarski konferenci, na kateri je govoril o "generaciji zaprtja". "V času okrevanja po pandemiji bodo mnogi mladi enostavno ostali pozabljeni. Velike številke," je dejal.