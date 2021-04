IMF: Javne investicije v cepljenje proti covidu-19 se izplačajo

Javni izdatki, namenjeni pospešitvi proizvodnje cepiv in cepljenj proti covidu-19, bodo okrepili javne prihodke in gospodarsko rast, je ocenil Mednarodni denarni sklad (IMF). "Vložki v cepljenje se bodo torej več kot povrnili in predstavljajo odličen način investiranja javnega denarja," je ocenil sklad.

IMF je v svojem poročilu danes izpostavil smisel javnih vlaganj v globalno proizvodnjo in distribucijo cepiv. Po ocenah strokovnjakov bodo razvita gospodarstva do leta 2025 v primeru, da bo imela večina držav dostop do ugodnih cepiv v začetku leta 2022, z močnejšo gospodarsko rastjo pobrala za 1000 milijard dolarjev dodatnih davkov. Sklad je v ta teden objavljenem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih zvišal napoved svetovne gospodarske rasti za letos, in sicer jo je v primerjavi z januarjem izboljšal za pol odstotne točke, na šest odstotkov. Napoved za prihodnje leto je IMF zvišal za 0,2 odstotne točke na 4,4-odstotno rast. V hiter odziv na koronsko krizo države usmerile več kot 13.000 milijard evrov Države po svetu so v hiter odziv na koronsko krizo usmerile 16.000 milijard dolarjev (13.459 milijard evrov), ocenjuje IMF. A končanje zdravstvene krize bo ključno za okrevanje, pomembno bo tudi razdeljevanje cepiv revnejšim državam. IMF izpostavlja dodatno potrebo po javnih izdatkih, a ob vse večjem zadolževanju bo kritično, da politika pametno usmeri svojo pomoč. Prav tako je IMF ponovil idejo, da bi države z višjo obdavčitvijo bogatejših podprle svoje koronske programe. "Da bi pokrili potrebe po financiranju, povezanem s pandemijo, bi lahko odločevalci razmislijo o začasnem prispevku za okrevanje po covidu-19, ki bi ga zaračunali na visoko premoženje oz. bogastvo,"navaja sklad. Prav tako so po oceni sklada nujne reforme domačih in mednarodnih davčnih sistemov. Glavna ekonomistka IMF Gita Gopinath je že v torek spomnila tudi na podporo IMF ideji univerzalnega davka, ki bi podjetjem preprečil pretakanje zaslužkov v davčne oaze. "Zelo podpiramo idejo globalnega minimalnega korporativnega davka," je dejala.