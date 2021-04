IMI: Polovica analiziranih vzorcev angleška različica novega koronavirusa

Med 568 vzorci jih je bilo 62 odstotkov iz osrednjeslovenske regije, 17 odstotkov iz goriške, šest odstotkov iz zasavske regije, štiri odstotke iz jugovzhodne regije, po dva odstotka iz obalno-kraške, gorenjske, posavske, pomurske, primorsko-notranjske in savinjske regije. Pet vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Različico, ki je najbolj razširjena v francoski čezmorski skupnosti Mayotte, so doslej potrdili v skupaj 27 vzorcih iz osrednjeslovenske in jugovzhodne regije. Nigerijsko različico pa so do sedaj potrdili pri 22 vzorcih iz osrednjeslovenske, jugovzhodne in savinjske regije.

V prejšnjem tednu niso potrdili južnoafriške različice, skupaj pa doslej to različico pri 23 osebah. Prav tako niso potrdili brazilske različice virusa, so pa ugotovili višje deleže posameznih, za brazilsko različico značilnih mutacij v različnih kliničnih vzorcih, še navajajo na inštitutu.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) bo svoje poročilo o ugotovljenih različicah predstavil v petek.

Delež angleške različice med vzorci, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom in so jih sekvencirali, se sicer povečuje. Še prejšnji teden je znašal 41,8 odstotka, teden prej 33 odstotkov.