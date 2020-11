Imunost po prebolenem covidu-19 naj bi trajala leta

Spodbudna so odkritja ameriških znanstvenikov, da bi lahko imunost po prebolenem covidu-19 trajala leta, morda celo desetletja. Analizirali so namreč 185 moških in žensk, starih od 19 do 81 let, ki so preboleli bolezen, in ugotovili, da se nekatere komponente imunskega sistema ohranijo še zelo dolgo po ozdravitvi. Naša stroka poziva k previdnosti, saj ne glede na to, kako dobro se slišijo rezultati, ne smejo biti razlog za nespoštovanje zaščitnih ukrepov.

