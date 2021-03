Imunost po preboleli bolezni nekaj mesecev, po cepljenju daljša

Pred letom dni je bil covid-19 nova bolezen, pri kateri je bila imunost posameznika po preboleli bolezni neznanka. Če posameznik preboli covid-19 z blagim oz. zmernim potekom, imunost traja okoli tri do šest mesecev, pri hujšem poteku pa pol leta in več, pravi infektolog Janez Tomažič. A kaže, da cepljenje zagotavlja še daljšo imunost.

Infektolog Janez Tomažič opozarja, da pri osebah, ki so se okužile z novim koronavirusom, so imele pozitiven test PCR in niso imele simptomov, obstaja možnost, da niso razvile imunosti. Obstaja tudi možnost, da so "z virusom opravile" že v sluznici in ni prišlo do tvorbe protiteles. Te osebe morajo biti previdne, saj se lahko ponovno okužijo in tudi zbolijo. Zato je tudi pri posamezniku, ki so mu v preteklosti potrdili okužbo, nujna dosledna temeljna preventiva. Pri vsakem vročinskem stanju, bolečinah v žrelu ali kašlju je treba še vedno pomisliti na možnost covida-19, je poudaril. Tomažič je pred prvo obletnico odkritja prve okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji pojasnil, zakaj cepljenje proti covidu-19 posamezniku omogoča boljšo imunost kot pa prebolela bolezen. Virus je tako"brihten", da ob naravnem prebolevanju zmanipulira naš imunski sistem, zavre njegovo delovanje, zato tudi ne nastane toliko protiteles kot pri cepljenju, pojasnjuje.

icon-expand Janez Tomažič FOTO: Kanal A

Pri cepljenju proti covidu-19 pa se v telo vnese samo koda, kjer je informacija za izdelavo proteina. Ta je najpomembnejša sestavina virusa, s katero se veže na naše celice. In ker ni drugih sestavin virusa, ni negativnega vpliva na imunske odzive, zato cepivo spodbuja daljšo imunost. Tomažič priznava, da si pred enim letom niso niti približno predstavljali, da bo učinkovito cepivo proti covidu-19 za uporabo na voljo že do božiča. "Cepiva so fenomenalna, to je fantastičen in neverjeten uspeh. Vidimo, kako hitro sta po začetku cepljenja padli tako smrtnost kot pojavnost bolezni, pa smo v zimskem času,"poudarja infektolog z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Pri doslej registriranih cepivih se kaže, da bodo do določene mere zagotavljala tudi zaščito pred prenosom virusa, torej da posameznik po cepljenju ne bo samo zaščiten pred boleznijo, pač pa da ob okužbi virusa tudi ne bo mogel trositi naokoli. To je "sveti gral" vseh cepiv, da preprečujejo tako bolezen kot tudi prenos, je poudaril. A hkrati opozarja, da je za božič prišlo še eno"darilo" – nove različice virusa, ki so bolj nalezljive in zaradi tega nevarnejše, proti določenim različicam pa obstoječa cepiva slabše preprečujejo okužbe, torej bo treba, kot kaže, razviti tudi nove različice cepiv.

icon-expand Imunost po preboleli bolezni traja nekaj mesecev, po cepljenju pa je daljša. FOTO: Shutterstock

"To nas je malo šokiralo, da so na različnih koncih sveta nastale podobne mutacije, neodvisno druga od druge. Kaže, da biološke zakonitosti delujejo in virus najde svojo optimalno konfiguracijo, če mu ljudje, njegovi gostitelji, ponujamo dovolj časa in življenjskega prostora za neomejeno širjenje," je dejal. Večja nalezljivost virusa pomeni, da se več ljudi okuži in posledično več ljudi zboli, zaradi česar jih je več v bolnišnici, več v enotah intenzivnega zdravljenja in večje je število smrti."Za prebivalstvo je slabše, da je virus bolj nalezljiv kot pa smrtonosen. Za virus pa je dobro, da ni preveč smrtonosen in je bolj nalezljiv, zato so te različice prevladale," je še pojasnil Tomažič. V Sloveniji so prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrdili 4. marca lani, 12. marca je bila prvič razglašena epidemija.