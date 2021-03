V Indiji odkrili novo dvojno mutirano različico koronavirusa

Odkrili so tudi več primerov britanskega, južnoafriškega in brazilskega seva.

V 18 indijskih zveznih državah so sicer odvzeli 10.787 vzorcev in med njimi odkrili 771 novih, že znanih različic, torej britanske, južnoafriške in brazilske. Našli pa so tudi dvojno mutirano različico, kar pomeni, da so indijski znanstveniki odkrili dve pomembnejši spremembi oziroma mutaciji pri eni različici koronavirusa.

S sekvenciranjem genoma in analizo vzorcev iz zvezne države Maharashtra so našli mutacije virusa, ki se ne skladajo z nobeno od doslej zabeleženih različic, so sporočili z ministrstva za zdravje. Prav Maharashtra je ena od indijskih zveznih držav, ki jih je pandemija najbolj prizadela in kjer je epidemiološka situacija najslabša.