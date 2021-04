Indija v breznu koronavirusa, prihaja mednarodna pomoč

Nemški zunanji minister Heiko Maas je v dejal, da je roko pomoči v boju z novim koronavirusom Indiji ponudila tudi Nemčija. Ta jim bo priskrbela kisik, ki je v kroničnem pomanjkanju, in zdravila. Indija, južnoazijska država, se trenutno spopada s povečanim številom novih primerov okužb s koronavirusom, beleži tudi največje število hospitaliziranih na svetu. "Drugi val je trenutno z izjemno močjo prizadel Indijo. V Nemčiji smo pravilno in hitro ukrepali, da smo zaustavili vstop nove mutirane oblike v Nemčijo," je za časopis Rheinische Post dejal Maas.

Odzvali so se tudi ameriški uradniki. Sporočila solidarnosti za Indijo so se začela s predsednikom Joejem Bidnom, odzvala se je tudi podpredsednica Kamala Harris. Biden je dejal, da bodo za pomoč pri zdravljenju bolnikov s covidom-19 v Indijo poslali zdravila, ventilatorje in zaščitno opremo za zdravstvene delavce. ZDA bodo zagotovile tudi dodatne količine kisika. "Tako kot je Indija ZDA poslala pomoč, saj so bile naše bolnišnice v začetku pandemije na robu zloma, smo odločeni, da bomo Indiji pomagali v času, ko jo potrebujejo," je dejal Biden. Državni sekretar Antony Blinken je na povedal, da ZDA tesno sodelujejo s partnerji v indijski vladi. "Hitro bomo napotili dodatno podporo prebivalcem Indije in indijskim zdravstvenim junakom."

Pomoč je obljubil celo zgodovinski sovražnik Indije, Pakistan, medtem ko je več drugih držav v skrbi za situacijo doma omejilo prihode iz Indije.

V bolnišnicah v mnogih mestih, vključno z Delhijem, Noido, Lucknowom, Allahabadom in Indorejem, je zmanjkalo postelj, družine pa so se doma lahko zanašale na začasne rešitve. Položaj je še posebej težek v Delhiju, kjer ni več postelj za intenzivno medicino. Družine, ki si to lahko privoščijo, najemajo medicinske sestre in se na daljavo posvetujejo z zdravnikom, da bi njihovi najdražji lahko preživeli.

Zdravnik v Delhiju je dejal, da so bolnišnice na robu zloma in "zdaj obstajajo resnični strahovi, da se lahko zgodi velika tragedija".