Bolnišnice v New Delhiju ob hudem pomanjkanju kisika kličejo na pomoč

V Indiji vladajo izredne zdravstvene razmere, epidemija pa še ne kaže znakov umirjanja. Bolnišnice, ki se soočajo s hudim pomanjkanjem zalog kisika, so se zaradi neodzivnosti oblasti po pomoč obrnile na sodišča. Ta od vladnih uradnikov zahtevajo rešitve, v nasprotnem primeru napovedujejo kazni.

Indija je v ponedeljek zabeležila 368.147 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 3417 oseb. Najnovejše številke so prišle po tem, ko so voditelji 13 opozicijskih strank vladi poslali pismo, v katerem jo pozivajo, naj omogoči brezplačno cepljenje proti covidu-19 in zagotovi nemoteno oskrbo s kisikom za vse bolnišnic. Več direktorjev bolnišnic je konec tedna pozvalo sodišče, naj posreduje zaradi izrednega pomanjkanja kisika v prestolnici New Delhi. "Voda je že nad glavo. Dovolj je,"je sklenilo višje sodišče v New Delhiju in dodalo, da bo začelo kaznovati vladne uradnike, če bolnišnice ne bodo prejele zaloge kisika. Zunaj bolnišnic se družine bolnikov trudijo dobiti kisikove jeklenke in stojijo tudi po 12 ur v vrstah. Doktor Gautam Singh, ki vodi bolnišnico Shri Ram Singh, je za BBC pojasnil, da ima na voljo 50 postelj za covidne bolnike, a je moral številne zavrniti, ker ni prejel dovolj kisika. V zadnjih dneh je objavil številne klice na pomoč. "To je bitka, ki jo bijemo vsak dan. Polovica mojega bolnišničnega osebja se ukvarja z dobavo kisika, namesto da bi zdravila paciente,"je povedal. Oblasti sicer trdijo, da kisika ne primanjkuje, a problem predstavlja prevoz. "Ljudje plačujejo ceno političnih sporov med državo in zveznimi oblastmi. Včasih je cena njihovo življenje," pa poudarjajo poznavalci razmer.

Vlada premierja Narendre Modija je bila ostro kritizirana zaradi obvladovanja epidemije, ki je že tako krhek in podhranjen indijski zdravstveni sistem potisnila na rob. Strokovnjaki opozarjajo, da so situacijo dodatno poslabšali množični volilni shodi in verski festivali. Modijeva stranka je sicer v nedeljo doživela pomenljiv volilni poraz v ključni zvezni državi Zahodna Bengalija.

Indija je od začetka pandemije potrdila 19,9 milijona okužb. Po podatkih indijskega ministrstva za zdravje je za posledicami covida-19 umrlo več kot 218.000 ljudi. Dejanske številke naj bi bile še mnogo večje, poudarjajo poznavalci.

V soboto so sicer oblasti omogočile cepljenje za vse odrasle, a se soočajo s pomanjkanjem zalog. To je rezultat zaostale proizvodnje in pomanjkanja surovin. Ta dva dejavnika sta upočasnila distribucijo cepiva v več zveznih držav. Prvi odmerek cepiva je sicer prejelo le okoli 10 odstotkov Indijcev, oba odmerka pa komaj 1,5 odstotka. Le del prebivalstva si lahko privošči cene, ki jih zaračunajo zasebne bolnišnice, zato je država zadolžena za imunizacijo 900 milijonov odraslih Indijcev. Sporna prepoved potovanj iz Indije v Avstralijo Eden od vodilnih avstralskih zdravnikov Paul Kelly je medtem avstralsko vlado opozoril, da so življenja državljanov, ki so obtičali v Indiji, resno ogrožena zaradi sporne prepovedi potovanj v Avstralijo. Toda glede na avstralske omejene karantenske zmogljivosti, je Kelly vladi priporočil, naj ostane pri svoji prvotni odločitvi, da začasno ustavi prihode iz Indije do 15. maja. Vlada premierja Morrisona kljub kritikam zagovarja sporno prepoved potovanj. Vse, ki bi iz Indije pripotovali v Avstralijo, po novem zakonu čaka pet let zapora ali pa visoka denarna kazen. Gre za prvi primer, ko bi bili Avstralci kaznovani zaradi vrnitve v domovino, celo zdravstvene oblasti pa menijo, da je vladna poteza nesorazmerna z grožnjo, ki jo predstavljajo tisti, ki se vračajo iz Indije. Več organizacij opozarja, da gre za hudo kršitev človekovih pravic, številni vztrajajo, da to pravzaprav pomeni, da avstralski državljani umirajo v Indiji. Kelly na drugi strani trdi, da obstaja veliko tveganje za ponovno širjenje virusa med lokalnim prebivalstvom ravno zaradi prihodov iz Indije. "Vsak nov primer, ki ga odkrijejo v karanteni, poveča tveganje za uhajanje v avstralsko skupnost s prenašanjem na karantenske delavce ali druge karantenske povratnike in nato v avstralsko skupnost širše,"piše v Kellovem pismu vladi.