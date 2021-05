Indijska različica že v 44 državah sveta, v državi presegli 250.000 smrti

V zadnjih 24 urah je v Indiji umrlo 4205 oseb s covidom-19. V tej državi, ki je v zadnjih tednih postala središče svetovne pandemije, je od začetka izbruha koronavirusa umrlo že več kot 250.000 ljudi. V zadnjem dnevu so po poročanju Guardiana potrdili novih 348.421 primerov okužbe.

Svetovna zdravstvena organizacija medtem opozarja, da so indijsko različico koronavirusa, ki naj bi bila tudi razlog za krizno stanje v državi, potrdili že v 44 državah po svetu. Odkrili so jo namreč v več kot 4500 vzorcih v vseh šestih WHO regijah.

Pred tem je WHO v ponedeljek indijsko različico razglasil za skrb vzbujajočo, s čimer se je na tem seznamu pridružila britanski, brazilski in južnoafriški. Zanje velja, da so bolj nevarne kot prvotna različica virusa sars-cov-2, saj so bodisi bolj prenosljive, smrtonosne ali sposobne premagati zaščito, ki jo nudijo cepiva.

Medtem ko se pandemija v večjih mestih umirja, pa se še naprej hitro širi v nepreglednem podeželskem zaledju Indije, kjer živita dve tretjini od skupaj 1,3 milijarde prebivalcev. Številni strokovnjaki menijo, da je uradno število umrlih v Indiji, ki ima enega najrevneje financiranih zdravstvenih sistemov na svetu, bistveno višje od uradnih številk.

V zadnjem dnevu so po družbenih omrežjih zaokrožile fotografije trupel, ki jih je naplavilo na bregove reke Ganges. Šlo naj bi prav za žrtve koronavirusa. Uradniki trdijo, da gre za trupla ljudi, katerih revni sorodniki si niso mogli privoščiti upepelitve in so ostanke odvrgli v reko.