Kakšen je dvojno mutirani indijski sev?

Dvojno mutirano različico z imenom B.1.617 so oktobra prvič zaznali v Indiji, po kateri ima tudi ime – indijska različica. Za zdaj še ni jasno, ali je ta različica bolj nalezljiva ali odpornejša proti cepivom, so pa omenjene mutacije podobne tistim, ki so jih prepoznali pri južnoafriški in brazilski različici. Zaskrbljujoče je tudi to, da se s pomočjo mutacij virus izogne protitelesom, ki so v telesu nastala z že prebolelo okužbo ali s cepivom. Trenutna cepiva naj bi bila učinkovita pri preprečevanju razvoja hujše oblike bolezni, povzročene z dvojno mutirano varianto, v vsakem primeru pa upočasnjujejo napredovanje bolezni.

Znanstveniki za zdaj še ne vedo, kako je ta sev razširjen po Indiji, saj tam testiranja ne izvajajo dovolj učinkovito. Po sicer skopih podatkih naj bi do zdaj tam zaznali okrog 300 primerov, po svetu pa še okrog 650. Različico pa so poleg v Italiji zaznali še v Nemčiji, Belgiji, Švici, ZDA, Avstraliji, Singapurju in Veliki Britaniji, kjer so od februarja zaznali že več kot 100 primerov. Trenutna cepiva naj bi bila učinkovita pri preprečevanju razvoja hujše oblike bolezni, povzročene s to dvojno mutirano varianto. V vsakem primeru pa upočasnjujejo napredovanje bolezni, kar pomeni razliko med manjšo okužbo in zdravljenjem na intenzivnem oddelku. PREBERI ŠE V Indijo prihaja tuja pomoč, ZDA obljubile izvoz več milijonov odmerkov cepiva icon-expand