Indijsko različico virusa odkrili že v 60 državah

Različico novega koronavirusa, ki so jo prvič odkrili v Indiji, so doslej uradno potrdili že na 53 območjih, razkriva danes objavljeno tedensko poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o epidemioloških razmerah po svetu. Neuradno so različico B.1.617 sicer našli še na sedmih drugih območjih.

Poleg že znanih novejših različic novega koronavirusa – britanske, južnoafriške, brazilske in indijske – WHO spremlja še šest različic.

Poročilo izpostavlja, da se je ta različica izkazala kot bolj prenosljiva, medtem ko resnost bolezni, ki jo povzroča, in tveganje okužbe še preiskujejo, navajajo v poročilu.

Po svetu se medtem tako število novih primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2 kot število smrti zaradi covida-19 še naprej zmanjšujeta. V minulem tednu so namreč potrdili okoli 4,1 milijona novih primerov okužbe in 84.000 smrti, kar je 14-odstoten oziroma dvoodstoten padec v primerjavi s tednom pred tem.

Največji padec je WHO zabeležila v evropski regiji, sledi ji jugovzhodna Azija. Število novih primerov in smrti v obeh Amerikah, Afriki, vzhodnosredozemski in zahodnopacifiški regiji je ostalo v minulem tednu približno isto kot v tednu pred tem.

Kljub temu da je globalni trend v upadanju že štiri tedne, pa pojavnost novih primerov covida-19 in smrti ostaja visoka, poleg tega v več državah po vsem svetu beležijo bistveno povečanje.

Največje število novih primerov so v minulem tednu beležili v Indiji, 1.846.055, kar je sicer 23 odstotkov manj kot v tednu pred tem. Sledijo ji Brazilija s 451.424 primeri, Argentina z 213.046 in ZDA s 188.410. V Braziliji se je število primerov povečalo za tri, v Argentini pa za kar 41 odstotkov. V ZDA je padlo za 20 odstotkov.

Poleg že znanih novejših različic novega koronavirusa – britanske, južnoafriške, brazilske in indijske – WHO spremlja še šest različic. Eno so zaznali v več državah, dve prvič v ZDA, druge tri pa v Braziliji, na Filipinih in v Franciji. V WHO zato izpostavljajo, da "gre pričakovati evolucijo virusa, bolj kot SARS-CoV-2 kroži, več možnosti ima za razvoj". Zato zajezitev okužb ostaja ključna.