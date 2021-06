Industrija, ki skrbi za splošno počutje Slovencev, znova prezrta?

"Pred nami je poletje oziroma t. i. mrtva sezona, v kateri se lastniki športno-rekreativnih centrov soočamo z zapadlimi terjatvami, najemninami in ostalimi stroški, ki jih zaradi zaprtja in neposlovanja nismo uspeli poplačati. Enkratni dodatek, ki je bil obljubljen, bi vsaj delno ublažil finančne težave in omogočil delno poplačilo terjatev, nikakor pa ne bi popolnoma izničil posledic zaprtij."

Kot pravijo, so že večkrat opozorili na več kot 75-odstotne izgube v letu 2020. Kot trenutno kažejo podatki, tudi v letošnjem letu ne morejo pričakovati boljših rezultatov. Vse to pa številna podjetja postavlja v težave.

"Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prejšnji teden zagotovilo, da bomo prejeli enkratno pomoč v okviru PKP 9 skupaj s turizmom. Izkazalo se je, da je bila informacija zavajajoča, saj je teden dni pozneje ta industrija ponovno ostala brez obljubljene finančne pomoči ," so zapisali v Sekciji za fitnes, rekreacijo in regeneracijo (SFRR) pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Boni so zgolj drobtinica, ki ne bo poplačala dolgov

Bon v vrednosti 50 evrov bo marsikomu pomagal, a športno-rekreativni centri bodo tu na žalost dobili bolj malo, so prepričani. Boni naj bi bili namenjeni kulturi, športu in gostinstvu. V športno rekreativnih centrih opažajo upad nekje 30–40 odstotkov.

"Tisti, ki so se želeli vrniti, so si kupili karto, ostale pa niti bon verjetno ne bo prepričal, da se vrnejo nazaj in naredijo nekaj za svoje zdravje. Želja je bila, da se 'nalezemo dobrih navad' in namesto sedenja pred ekrani povečamo in izboljšamo rekreativno dejavnost Slovencev, ki se je v zadnjih mesecih občutno poslabšala. A ljudje bodo bon v večini najbrž porabili v gostinstvu in nikakor ne samo v športu. Zato dvomimo, da bo bon kakorkoli rešil našo finančno stisko. Morda bo posamezniku, ki že vlaga v svoje zdravje, delno olajšal ta življenjski strošek, ne bo pa spremenil navad Slovencev in občutno pripomogel k ozaveščanju,"še opozarjajo.

Zanje je to tako bolj drobtinica, da bi bili zadovoljni, medtem ko je večina drugih industrij dobila znatno pomoč. "Nismo nehvaležni. Se pa zavedamo, da s tem ne bomo poplačali dolgov. Poleg tega ostajajo boni za turizem iz lanskega leta še zmeraj neizkoriščeni. Ob tem pa ostaja še bojazen, da bo ponovno enaka situacija tudi tukaj."

Pričakujejo solidarnost: 'Do zdaj smo naleteli samo na gluha ušesa'

Naše storitvene dejavnosti smo zapirali zaradi “solidarnosti” do drugih, še pravijo. "Sedaj, ko smo se sami znašli v težavah, pričakujemo solidarnost tudi mi. Sprašujemo se, komu smo napoti, da nas vedno znova izločijo iz svojih že obljubljenih pomoči. Jasno smo razložili težave in posebnosti naše industrije. Obljuba, da tokrat pa ne bodo pozabili na nas, je seveda vzpodbudila kanček optimizma za našo industrijo. Želimo si, da bi sedaj, ko mi “kričimo” po pomoči, odločevalci razumeli našo solidarnost in odgovornost, ki smo jo tekom zadnjih 15 mesecev izkazali."

Želijo si, da ne bi bili tako nepomembni samo zato, ker so majhni. "Menimo namreč, da smo ključni za dobro zdravstveno in tudi psihično stanje marsikaterega Slovenca. Smatramo, da je ravno zaradi našega dela zdravstveni sistem manj obremenjen. Prav zato ne razumemo, da se naše delo zanemarja oziroma se ga ne podpira. Tukaj gre namreč za vse fitnes pojavne oblike, ki zajemajo tudi kineziološke študije, pilates centre, vadbene študije, plezalne centre ipd. Vsi skupaj skrbimo za preventivo, kurativo in ohranjanje zdravja – zatorej smo pomemben faktor, saj se pri nas redno športno udejstvuje več kot 100.000 zadovoljnih in zdravih Slovencev."

Dodali so še, da so že velikokrat prosili za pogovor z odločevalci, da bi jim razložili njihovo stisko in težave, a so do sedaj vedno naleteli le na gluha ušesa. "Ker smo majhna industrija, seveda nimamo 'pravega lobija', ki bi se boril za nas. Za nas se borijo zdravi in nasmejani ljudje, ki si želijo v naših prostorih eno in edino – ohranjati zdravje."