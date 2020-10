Lejko Zupanc: Vse, ki trdijo, da virusa ni, vabim, da se nam pridružijo pri delu

Zaradi naraščanja števila obolelih s covidom-19 UKC Ljubljana ostale bolnike z infekcijske klinike seli v Bolnišnico dr. Petra Držaja. Klinika bo tako obravnavala le še bolnike s covidom-19, je povedal generalni direktor Janez Poklukar. V UKC so tudi že ustavili poseben program, če bo stanje slabše, bodo odpovedovali tudi ostale. Lejko Zupančeva pa je domove za ostarele pozvala, naj čim prej zagotovijo rdeče cone.

Po besedah generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) LjubljanaJaneza Poklukarjabodo danes in v petek v Bolnišnico dr. Petra Držaja v Šiški preselili dva bolnika z intenzivnega oddelka infekcijske klinike in 13 bolnikov z navadnega oddelka, dva bolnika pa bodo prerazporedili znotraj samega UKC Ljubljana. Tako bo infekcijska klinika po njegovih besedah obravnavala le bolnike s covidom-19, bolnike, ki so bili v stiku z okuženimi in ne morejo iti takoj na navadni oddelek, imajo pa tudi sivo cono, v kateri so bolniki, ki so že v diagnostični obravnavi, a še ni znano, ali so okuženi ali ne. Ob tem je Poklukar opozoril, da zgolj podatki o obravnavi bolnikov s covidom-19, ne dajejo dejanske slike o obremenjenosti zdravstvenega sistema, pač pa je treba poleg podatka o tem, koliko okuženih obravnavajo, upoštevati tudi, koliko imajo še karantenskih postelj in koliko postelj v sivi coni. V karantenskih posteljah so po njegovih besedah bolniki, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, vendar so bili pred sprejemom v kontaktu z okuženo osebo in zadnje ni mogoče napovedati, ali bodo v naslednjih 14 dneh zboleli za covidom-19 ali ne. "Zato jih ne moremo dati med ostale bolnike, ampak jih moramo obravnavati posebej. Tako dejansko vzporedno peljemo tri sisteme," je dejal v izjavi za medije.

icon-expand UKC Ljubljana bolnike infekcijske klinike seli v Šiško. FOTO: Bobo

Opozoril je, da jim zaradi naraščanja števila bolnikov, povezanih s covidom-19, primanjkuje zdravniškega kadra, zato so že ustavili izvajanje posebnega programa, ki so ga izvajali zunaj rednega delovnega časa. Če se bo v prihodnje pritisk na bolnišnice še nadaljeval, bodo morali po njegovih besedah začeti postopoma ustavljati tudi ostale programe, naprej verjetno nenujne, kot so operacije kolka ali kolena, nenujne operacije žolčnika in podobno. O seznamu programov, ki bi jih začeli ustavljati najprej, Poklukar danes ni želel govoriti, ker da mora iti za dogovor na ravni strokovnega sveta UKC. "Usmeritev pa bo verjetno podobna kot v prvem valu," je dejal. Ali bo treba ustavljati tudi druge programe, je sicer po njegovih besedah odvisno predvsem od državljanov oziroma tega, kako dosledno se bodo držali ukrepov. "Danes ga namreč ni zdravstvenega sistema, ki bi zdržal brez sodelovanja vseh, in tako bo tudi pri nas," je dejal. Odpovedovanja programov si po njegovih besedah ne želijo, a bo nujno, da lahko pomagajo okuženim, ki potrebujejo hospitalizacijo. Posebej je opozoril na težavo lažne varnosti tistih, ki so imeli negativni test za novi koronavirus. Če dobite negativni test, je to le podatek za tisti trenutek in še ne pomeni, da v sebi nimate virusa in da ne boste kužni. Lahko ste kužni čez dva dni. Zato se je treba vse dokler simptomi povsem ne izzvenijo, obnašati odgovorno, je dejal. Pozval je tudi k uporabi aplikacije #OstaniZdrav, ki je lahko "veliko dodatno orodje". Lejko Zupanc: Če mislite, da virusa ni, se nam pridružite pri delu Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc pa je pozvala domove za ostarele, naj čim prej zagotovijo rdeče cone, kamor bi lahko po potrebi premestili oskrbovance, "ker bomo lahko le na ta način preprečili širjenje virusa po domovih za starejše". "Kapacitete vseh negovalnih postelj v državi so namreč nedvomno premajhne, da bi zagotavljale sprejem vseh, ki bi se okužili," je dejala. Tudi sama je pozvala k spoštovanju ukrepov. "Naj se prenehajo druženja, ki pogosto potekajo malo na skrivaj. Ljudi naj se držijo nošnja mask, razkuževanja rok in ohranjanja fizične razdalje. Če se bomo tega držali, bomo virus hitro obvladali, če pa tega ne bo, si ne upam napovedati prihodnosti. Smo pa lahko videli, kako je bilo v Braziliji, ZDA in Italiji, ko ni nič delovalo," je opozorila. Vse, ki trdijo, da virusa ni, da je vse skupaj prevara in da karantena ni potrebna, pa je povabila, naj se jim pridružijo pri delu in se sami prepričajo, kakšno je stanje.

Jeseniška bolnišnica zaradi pomanjkanja kadra zaprla tri oddelke Ob povečanju števila okužb z novim koronavirusom na Gorenjskem in po celotni državi narašča tudi število okuženih zaposlenih v jeseniški bolnišnici. Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci povedal, da se epidemiološka situacija na Jesenicah še naprej slabša. V petek so med zaposlenimi imeli 12 potrjenih okužb, večinoma med osebjem v zdravstveni negi, v ponedeljek je številka poskočila na 19, danes pa jih je že 27, so povedali v bolnišnici. Poleg 27 zaposlenih, ki so zaradi pozitivnega testa na okužbo v bolniškem staležu, je odsotnih še sedem zaposlenih, ki so v karanteni ali izolaciji. Bolnišnico zato pesti velika kadrovska stiska. "Poleg že siceršnjega pomanjkanja medicinskih sester imamo ob sedanjem izpadu velik kadrovski problem," je poudaril direktor bolnišnice Mark Toplak. Zaradi pomanjkanja kadrov so zaprli oddelke abdominalne kirurgije, poškodbene kirurgije in gastroenterologije, težave z izvajanjem programa imajo tudi na drugih oddelkih. Tako so v bolnišnici nehali izvajati nenujne posege. Zaradi kadrovskega manjka težko pokrivajo še dejavnost dialize. V bolnišnici imajo trenutno tudi šest bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, saj jih zaradi situacije v državi ne premeščajo več v druge bolnišnice. Jeseniška bolnišnica sicer uradno še ni postala covid bolnišnica, saj na morebitni sklep ministrstva še čakajo. So pa v prvem nadstropju uredili oddelek za covid-19, tako kot spomladi v času epidemije. "Trenutne razmere v bolnišnici so zakomplicirane. Ker imamo tudi covid-19 bolnike, smo se že začeli reorganizirati," je povedal Toplak. Pojasnil je, da to vpliva tudi na ostale programe. "Izvajali bomo vse, kar je nujno in kar je možno izvajati, o čemer odloča stroka," je izpostavil novi direktor jeseniške bolnišnice.

icon-expand Splošna bolnišnica Jesenice FOTO: POP TV