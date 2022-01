Infektolog Trampuž: Pandemija bi se lahko končala najkasneje do poletja

Dr. Andrej Trampuž, infektolog iz berlinske klinike Charité, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da smo lahko optimistični, saj se pandemija bliža h koncu, s tem pa se tudi življenje vrača v predkoronsko normalo. "Vendar o tem, kdaj bo to, odločajo necepljeni. Več kot bo cepljenih, prej bomo prišli do konca pandemije. Pričakujemo, da se bo to zgodilo najkasneje do poletja, ko ne bomo potrebovali nikakršnih omejitvenih ukrepov, niti ne mask."

Skrbi pa ga vrnitev novega vala jeseni, če se do takrat ne bo precepilo 80 odstotkov prebivalcev. To bi po njegovem mnenju vodilo v vnovično zaostrovanje ukrepov in denimo nošenje mask v zaprtih prostorih. "Če bomo do jeseni uspeli precepiti dovolj ljudi, potem tudi naslednjega vala ne bo več in bo postal koronavirus normalen virus kot vsi drugi prehladni virusi."

V vmesnem času je poudaril pomen cepljenja. Glede potencialnega jesenskega vala je dejal, da bi lahko prišlo do vrnitve delte ali pa nastanka "mešanice med delto in omikronom". "Zato je naša glavna naloga sedaj, da se cepimo in preprečimo vsako novo infekcijo. Ker tudi omikron lahko poteka pri necepljenih težje in povzroča t.i. dolgi omikron," je dejal.

Tudi Trampuž se sprašuje, kako smiselna je taktika množičnega testiranja, kot ga imamo sedaj, in ki državo stane več kot milijon evrov dnevno. "Morali bomo spremeniti taktiko. Namesto množičnega testiranja se bo potrebno usmeriti v cepljenje in nošenje mask v zaprtih prostorih. Je pa res, da se bo vsak drugi okužil z omikronom, kar pa za cepljene ne predstavlja velik problem." Ob tem je dodal, da v berlinske bolnišnice prihajajo predvsem necepljeni.