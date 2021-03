INFOGRAFIKA: Zaustavitev javnega življenja od 1. do 12. aprila

Vlada je v nedeljo sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od 1. do 12. aprila. V tem času bo šolanje spet potekalo na daljavo, gibanje bo omejeno na regije, zbiranje do deset ljudi ne bo več dovoljeno, ustavila se bo večina storitvenih dejavnosti ... Vse ukrepe smo – vključno z izjemami, ki bodo veljale – zbrali na enem mestu. Vabljeni k ogledu!

