Informacije o karantenskih odločbah lahko dobite po telefonu ali elektronski pošti

Če želite informacije glede karantenskih odločb, pokličite na številko 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke lahko dobite tudi po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729, naslov njihove spletne strani pa je www.nijz.si. Informacije glede prehoda meje nudijo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si. Za informacije o konzularnih zadevah je treba poklicati na ministrstvo za zunanje zadeve na telefonsko številko 01 478 20 10, o turističnih bonih pa finančno upravo na telefonsko številko 08 200 1005. Kdor želi več informacij o koronavirusu in ukrepih za odpravljanje gospodarskih in socialnih posledic epidemije, pa lahko obišče spletno stran www.gov.si/teme/koronavirus/.