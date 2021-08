Informacijska pooblaščenka rok za odgovor glede aplikacije NIJZ podaljšala do petka

Kot je pojasnila Prelesnikova, je NIJZ prošnjo za podaljšanje roka za posredovanje odgovora glede aplikacije posredoval 30. julija, in sicer z utemeljitvijo, da so zaradi koriščenja letnega dopusta ključni skrbniki in razvijalci aplikacije odsotni do 18. avgusta.

Informacijska pooblaščenka je namreč 26. julija NIJZ poslala poziv, naj najpozneje do petka, 30. julija, posreduje pisno pojasnilo, dokumentacijo in izjavo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pomočjo aplikacije za preverjanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani), na podlagi katere bo mogoče ugotoviti skladnost obdelave osebnih podatkov z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov in splošne uredbe GDPR.