Informacijski pooblaščenec nenaklonjen aplikaciji za sledenje stikov

Informacijski pooblaščenec se je danes seznanil s predlogom Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val epidemije koronavirusa, ki je javno dostopen na spletišču Državnega zbora. "Mnoga opozorila glede predlagane uvedbe aplikacije za sledenje stikov smo objavili že v prejšnjih dneh, predvsem glede spornosti obvezne uporabe aplikacije za tiste, ki so potrjeno okuženi in tiste v karanteni. Glede na evropski pravni red in glede na to, da je v drugih državah EU taka aplikacija zgolj na prostovoljni bazi, zakonodajalca pozivamo, da pozorno pretehta to vprašanje in sledi ureditvam v drugih državah članicah EU," so sporočili iz urada informacijskega pooblaščenca.

Današnji objavljen predlog zakona razkriva tudi, da je za kršitelje obveze po aplikaciji predvidena globa od 200 do 600 evrov, kar informacijskega pooblaščenca še posebej skrbi z vidika nesorazmernega posega v pravice posameznikov. "Tovrstne aplikacije delujejo zanesljivo le na novejših pametnih telefonih in prisilitev, da si jo pod grožnjo globe naložijo vsi, ki jih zakon opredeljuje, četudi na njihovi napravi ne bo zanesljivo delovala, je nesorazmerna in ne prispeva k ciljem, za katere si prizadeva zakonodajalec. Nesorazmernost in neučinkovitost takega ukrepa izhaja tudi iz dejstva, da veliko ljudi niti nima primerne naprave, da bi tak ukrep lahko spoštovali,"opozarja.