Inšpekcija do konca avgusta iz prometa izločila 31 razkužil in izdala 78 opozoril zaradi nepravilnosti

Nadzor prometa in uporabe razkužil za roke v Sloveniji opravlja Inšpekcija za kemikalije, ki deluje v okviru Urada RS za kemikalije. Inšpektor za kemikalije lahko med drugim prepove dostopnost razkužila na trgu in njegovo uporabo, če ni vpisan v nacionalni register, če za njegovo proizvodnjo niso bile uporabljene aktivne snovi odobrenih dobaviteljev, če bi se lahko zamenjal za hrano ali krmo, če nima ustrezne etikete in če zanj ni izdelan varnostni list, so v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca LMŠ Rudija Medveda v zvezi z ustreznostjo razkužil na javnih mestih pojasnili na pristojnem ministrstvu.

Zaradi obvezne dezinfekcije v javnih prostorih je inšpekcija za kemikalije svoje aktivnosti usmerila tudi v nadzor ustreznosti razkužil na javnih mestih. Na ministrstvu so namreč tudi sami zaznali tveganje, da se bodo pojavila razkužila, ki ne bodo ustrezala predpisanim pogojem.

Inšpekcija za kemikalije je tako do konca letošnjega avgusta opravila inšpekcijske preglede 89 razkužil in jih 31 izločila iz prometa ter v 78 primerih izrekla ukrep opozorila za vsaj eno ugotovljeno nepravilnost oz. pomanjkljivost.

Septembra je inšpekcija opravila še sistemsko vzorčenje razkužil na javnih mestih. Odvzetih je bilo 53 vzorcev razkužil v trgovinah, gostinskih lokalih in javnih prevoznih sredstvih. Odvzete vzorce so predali Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano na analizo aktivne snovi in njihove koncentracije v razkužilu. Rezultate analiz pričakujejo do konca oktobra.

Inšpektorji so sicer že v tej fazi iz uporabe izločili devet proizvodov, ki niso bili vpisani v register. Izrečenih je bilo tudi 31 opozoril in ukrepov odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v primerih, ko je bilo v uporabi sicer legalno razkužilo, vendar uporabniku niso bili na voljo podatki o razkužilu oz. navodilo za uporabo, so pojasnili na ministrstvu.

Urad za kemikalije poleg inšpekcijskega nadzora veliko dela posveča tudi pomoči in svetovanju proizvajalcem ter distributerjem razkužil. Urad zavezancem tako že od samega začetka svetuje in pomaga v zvezi z vsemi vprašanji, povezanimi z učinkovitostjo in varnostjo proizvodov in njihovo uporabo. Pri tem še posebej pozornost posveča prav navodilom za uporabo, ki morajo navedena na embalaži. Ta morajo biti jasna in pravilna in uporabnikom omogočiti, da razkužila uporabljajo na pravilen način, so v odgovoru še zapisali na ministrstvu.