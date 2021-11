Na zabavi za noč čarovnic se je prejšnjo nedeljo v športnem centru na Goriškem zabavalo 1400 ljudi. Upoštevali smo vse ukrepe, pravi vodja dogodka."Varnostniki so preverjali PCT-pogoj, brez tega ni bil možen vstop v prireditveni prostor, vsem smo dali maske, tisti, ki je želel, jo je vzel, bilo je tudi razkužilo." Da je bilo vse tako, kot je treba, so nam potrdili tudi inšpektorji, pravi vodja dogodka Tadej Pišot. "Niso imeli pripomb in so nas pohvalili, ker je bilo res tako, kot mora biti."

Tudi v ljubljanskem klubu striktno preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT. Prejšnji teden so jih inšpektorji obiskali štirikrat. "Našli niso ničesar, kar bi bilo narobe, delamo po pravilih ter se trudimo, da bi bili zdravi in da bi čim dlje ostali odprti," pravi Matic Gorišek iz kluba Cirkus.

In če bi po predlogu strokovne skupine skrajšali delovni čas? Spet bomo zaprli, pravi vodja ljubljanskega kluba in restavracije. "Dejstvo je, da se pri klubih najbolj pregleduje in spoštuje PCT-pogoj, saj omogočamo ljudem tudi testiranje pri vhodu," meni Davor Hojnik, vodja kluba Pure. "Verjetno bomo zaprti, zabave bodo šle v ilegalo, kjer ni kontrol, tako da menim, da sami veste, kaj to pomeni," doda Gorišek.

Pa gostinci, če bi omejili delovni čas? Za nas so to nove težave, pravijo. "Ljudje radi zvečer kaj pojejo, se zadržijo in družijo. Prihaja december, praznični čas, ki je pomemben za vse gostince, restavracije in turizem. To je spet izpad dohodka za nas," razlaga Vesna Nisha Dolinar iz indijske restavracije Namaste.

To poudarjajo tudi v baru v Izoli, čeprav že zdaj zapirajo predčasno."Nam je konec koncev vseeno, ali je urnik do desetih, enajstih ali devetih, kajti te večerne ure so mrtve ure," opaža Matic Horvat iz Hangar Bara. "Spet je vsega krivo gostinstvo. Kar koli se zgodi, gostinstvo dobi po kepi, po domače povedano. Sploh ne vem, kaj je razlika, ali delaš do desetih ali do polnoči, če ta PCT-pogoj striktno spoštuješ in pregleduješ," doda Hojnik.

Tudi inšpektorji so potrdili, da nepravilnosti v nočnih lokalih med nadzori niso odkrili.