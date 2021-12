Inšpektorat doslej ugotovil 87 primerov cepljenja mladoletnih z vektorskimi cepivi

V času veljave odloka bodo imenovani zdravniki in zdravstvene komisije odločali o zadevah iz svoje pristojnosti brez pregleda zavarovanih oseb in zgolj na podlagi razpoložljive dokumentacije. Ukrep je po navedbah vlade namenjen omejevanju stikov med zavarovanci in zaposlenimi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom preprečevanja širjenja covida-19.

Policisti obravnavali primer kaznivega dejanja hujskanja k upiranju

Od 29. novembra do 5. decembra so inšpektorati skupaj opravili 6919 nadzorov izvajanja ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19. Izrekli so 74 prekrškovnih sankcij, 223 opozoril in 427 upravnih ukrepov. Štirim subjektom so izdali odločbo o prepovedi dejavnosti. Skupna višina glob znaša 70.900 evrov, od tega so izrekli za 51.100 evrov glob zaradi neupoštevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT).

Policija je od 30. novembra do 6. decembra prejela 45 prijav epidemioloških ukrepov, sami pa so ugotovili še 19 kršitev. Izrekli so 27 opozoril in ukazov.

Na mejnih prehodih so policisti obravnavali dva primera izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju oz. testiranju, v državi pa en tak primer, kjer je podan podan sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.

V navedenem obdobju so policisti na meji v karanteno napotili 184 oseb. V 15 primerih so osebe zavrnile podpis izjave o napotitvi v karanteno, zato je Policija njihove podatke posredovala zdravstvenemu ministrstvu za izdajo odločbe o karanteni na domu. Največ oseb, ki so bile napotene v karanteno, je potovalo iz Bosne in Hercegovine (102), Hrvaške (43), Kosova (14) in Srbije (10). Z območja tveganih držav zaradi nove različice omikron je v Slovenijo pripotovalo šest ljudi, ki jih je Policija napotila v obvezno desetdnevno karanteno na domu.

Na mejnih prehodih in nadzornih točkah je Policija vstop v državo zavrnila 17 osebam, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije.

Policisti so obravnavali tudi primer kaznivega dejanja hujskanja k upiranju z objavo na družbenih omrežjih, kjer pozivajo ljudi k nasprotovanju ukrepom vlade.