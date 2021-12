Inšpektorat na množičnem poletnem shodu SDS ni zaznal nepravilnosti

Zdravstveni inšpektorat je na podlagi prijave pod drobnogled vzel poletni tabor stranke SDS, v sklopu katerega se je 24. julija letos na letališču v Bovcu odvila osrednja prireditev. Šlo je za tradicionalno srečanje lokalnih in mestnih odborov SDS, ki se ga je udeležilo več tisoč članov in podpornikov stranke. Kot je razvidno s fotografij in videoposnetkov, veliko ljudi ni nosilo zaščitnih mask in ohranjalo zadostne razdalje, prav tako ni znano, ali so na zborovanju preverjali pogoj PCT. Medtem ko so morali na terasah gostinskih lokalov ločevati mize in preverjati število ljudi za njimi, pa so bili v Bovcu obiskovalci strankarskega tabora precej nagneteni, potekala so tudi fotografiranja in objemanja z vidnimi člani SDS.

Inšpektorat pa v okviru nadzora poletnega tabora SDS vseeno ni odkril nepravilnosti. Pri tolmačenju določb odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom so se, kot so nam odgovorili, obrnili na ministrstvo za notranje zadeve, ki pa ga vodi SDS-ov minister Aleš Hojs.

V skladu s tolmačenjem notranjega ministrstva je šlo v konkretnem primeru za delo organov politične stranke, s tem pa so spadali pod izjemo po drugem odstavku 1. člena odloka. Toda izjema v odloku je veljala za seje političnih organov, v Bovcu pa je šlo za množično prireditev s pogostitvijo in kulturno-zabavnim programom z živo glasbo.

Izjemo je sicer vlada v odlok dodala 12. novembra lani, ko se je Slovenija znašla v drugem valu epidemije, bolnišnice pa so pokale po šivih.

"Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb, ter za organe političnih strank," je vlada takrat zapisala v odloku. Zdravstveni inšpektorat tako stranke ne bo kaznoval za organizacijo javne prireditve, na kateri številni udeleženci niso upoštevali osnovnih epidemioloških pravil, kot sta ohranjanje varne razdalje in nošnja maske.

Dva dni pred prireditvijo v Bovcu je vlada sicer sprejela odločitev, da morajo organizatorji javnih prireditev in javnih shodov, pa tudi organizatorji športnih in kulturnih prireditev ob prihodu na prireditev preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Vladna govorka Maja Bratuša je takrat dejala, da je prevladujoča različica novega koronavirusa delta bolj kužna, zato je treba preprečiti širjenje virusa. Zaradi kršitev organizatorja čaka globa v višini od 400 do 1000 evrov.

Vlada je izjemo iz omenjenega odloka, kot je razvidno iz Uradnega lista, črtala 16. septembra letos. Kljub temu pa so se prireditve v organizaciji stranke SDS, kot je bilo mogoče zaslediti na njihovih družbenih omrežjih, nadaljevale. Tako je denimo še en množični dogodek potekal 17. oktobra v Šentanelu, pa 9. oktobra v Marezigah in v Idriji, kjer je zbor potekal v zaprtem prostoru, in tudi na dogodku celjske regijske koordinacije SDS 4. oktobra. Kot so navedli na svojem profilu na Facebooku, so imeli že več kot 14 srečanj regijskih koordinacij po vsej Sloveniji.

V enem izmed pojasnil na vprašanja uporabnikov so v stranki zapisali, da maske niso obvezne v javnih prostorih, kjer se družijo posamezniki z izpolnjenim pogojem PCT in kjer se strežeta hrana in pijača. "Vsa srečanja SDS striktno potekajo v skladu z veljavnimi predpisi."