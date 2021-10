Inšpektorat preverja primere, ko pozitivni na hitrih testih niso opravljali PCR-testa

Da se več kot 13 odstotkov oseb s pozitivnim hitrim testom ne udeleži PCR-testa, s katerim uradno potrjujejo okužbo z novim koronavirusom, je STA poročala prejšnji teden. Po nekaterih ocenah tako do sredine septembra v izolacijo ni bilo treba več kot 3000 okuženim. Na zdravstvenem inšpektoratu prejšnji teden so pojasnili, da so opravili en nadzor nad takšnim primerom, nepravilnosti pa niso ugotovili.

Ob tem je podrobneje predstavila tudi poročilo o opravljenih inšpekcijskih nadzorih glede spoštovanja pogojev PCT in drugih nadzorih, povezanih s covidom-19, v tritedenskem obdobju od 27. septembra do vključno 17. oktobra. Kot je dejala, do inšpekcijski organi glede spoštovanja pogoja PCT v omenjenem obdobju opravili nadzore v 6325 objektih ter nad 16.306 osebami. Skupno število opravljenih nadzorov v zvezi z obvladovanjem covida-19 pa je bilo v omenjenem obdobju 8181, pri čemer je delež neskladnih objektov oz. lokacij znašal sedem odstotkov.

Potza je dejala, da so inšpektorji po njenih podatkih izrekli 73 prekrškovnih sankcij, 432 opozoril po zakonu o prekrških, 14 upravnih odločb in 352 upravnih ukrepov.

Izpostavila pa je tudi nekaj primerov dobre prakse, ki so jih pri poročanju o nadzoru spoštovanja pogojev PCT navedli posamezni inšpektorati. Inšpektorat za šolstvo in šport je v devetih primerih ugotovil kršitve pogoja PCT v fitnesih. Kršitelje so na to opozorili in jih napotili iz fitnes studia, pri kontrolnih pregledih pa so nato ugotovili, da se preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT dosledno izvaja. "Opozorila so torej zadostovala in druge sankcije niso bile potrebne," je dodala.

Poostreni nadzori v regijah s slabšo epidemiološko sliko

Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem pogoja PCT v vseh okoljih se medtem nadaljujejo. Inšpektorati ob tem napovedujejo tudi poostrene nadzore v regijah s slabšo epidemiološko sliko.

Globe v primeru ugotovljenih kršitev znašajo za pravno osebo od 4000 do 100.000 evrov oz. polovico manj, če gre za samostojnega podjetnika posameznika. V obeh primeri pa globa za odgovorno osebo znaša od 400 do 4000 evrov. Potza je poudarila, da je izpolnjevanje in spoštovanje pogoja PCT glavni pogoj za preprečevanje širjenja covida-19.