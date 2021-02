Prihajajoči konec tedna poostren nadzor na smučiščih

Od 25. do 31. januarja je bilo skupno opravljenih 3633 inšpekcijskih nadzorov, inšpektorji so izrekli 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril in 101 upravni ukrep, je navedla zdravstvena inšpektorica Deana Potza.

Od tega je zdravstveni inšpektorat opravil 1.077 nadzorov, izrekel 25 prekrškovnih sankcij, 103 opozorila in 12 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo opravljenih 168 nadzorov in izrečenih 18 prekrškovnih sankcij, 23 opozoril in 3 odločbe o prepovedi. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 467, izrečenih je bilo 7 prekrškovnih sankcij, 27 opozoril, in 3 odločbe o prepovedi. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 56 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa so bila v 184 nadzorih izrečena 3 opozorila.

"Inšpektorji so bili v soboto in nedeljo prisotni na osmih izletniških točkah, kjer razen nekaj primerov nepravilnega nošenja zaščitnih mask, neskladnosti niso bile ugotovljene," je dejala Potza in nadzor napovedala tudi za prihajajoči konec tedna. S policijo in inšpektoratom za infrastrukturo bodo opravili poostren nadzor na obratujočih smučiščih v rdečih statističnih regijah s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil NIJZ.

Inšpektorji so zadnji teden januarja nadzor opravili še na nekaj več kot 100 lokacijah pred izobraževalnimi ustanovami, tudi tam večjih kršitev ni bilo. "Samo v 7 primerih smo zaznali nepravilno nošenje zaščitne maske, za kar so bila izrečena opozorila," je dejala.

Spregovorila je tudi o cepljenju in dejala, da ugotovitve kažejo, da je bilo skladno s strategijo opravljenih skoraj 99 odstotkov cepljenj.

Policisti opravili več kot 16.000 nadzorov

Od 28. januarja do vključno 3. februarja so policisti medtem opravili več kot 16.000 nadzorov glede spoštovanja ukrepov, kar je dnevno skoraj 3000 nadzorov, poleg rednih policijskih nalog, je ponazoril namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Ob tem so izrekli 1508 ukrepov, v 7 primerih pa so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista).

"Pri tem smo izrekli skupaj 1.508 oz. za 14,7 % več ukrepov kot teden dni poprej (1.315). Od tega smo izrekli: 948 opozoril in izdali 551 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov,"je dodal. Največ ukrepov je bilo izdanih na območju policijske uprave Ljubljana, in sicer 431, od tega 281 opozoril in 150 predlogov.