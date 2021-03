Inšpektorica: Mlajši do cepljenja tudi zaradi neodzivnosti vabljenih k cepljenju

Cepilni centri morajo ob naročanju cepiva proti covidu-19 NIJZ poročati tudi, za katere skupine prebivalstva naročajo cepivo, pravi direktor NIJZ Milan Krek. Zdravstvena inšpektorica Deana Potza pa pojasnjuje, da lahko do cepiva pridejo tudi mlajši zaradi manjšega interesa v lokalnem okolju ali pa neodzivnosti oseb, ki naj bi bile cepljene.

V zadnjih tednih so do medijev prihajale informacije, da so k cepljenju proti covidu-19 vabljeni tudi precej mlajši posamezniki, ki v nobenem pogledu ne izpolnjujejo kriterija, da bi bili v skladu s sprejeto strategijo cepljenja že lahko na vrsti za cepljenje. Torej so stari denimo 24 ali 35 let, nimajo nobenih kroničnih bolezni, niti niso zaposleni v kritični infrastrukturi. Po drugi strani pa marsikje na vrsto za cepljenje še niso prišli 75-letniki. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je zadolžen za razdeljevanje cepiv, je na novinarski konferenci o covidu-19 pojasnil, da vsako od 60 cepilnih mest, ki so vzpostavljena po državi, ve, kdo je pri njih na vrsti za cepljenje. "In vsako cepilno mesto, ko naroči pri nas cepivo, tudi pove, za katere populacijske skupine ga potrebuje. Seveda ga mi ne damo za tiste skupine, ki še niso na vrsti," je zagotovil. Poudaril je, da je naloga cepilnih mest, da uporabijo cepivo proti covidu-19 v skladu s strategijo.

Krek: "Nimamo informacije o tem, kako je na terenu" Cepivo morajo porabiti čim prej, saj je zelo pomembno, da se čim več ljudi cepi, je poudaril Krek. Ob tem je pojasnil, da so nekateri cepilni centri izredno dobro organizirani in lahko cepijo veliko ljudi, drugi malo manj."Mi nimamo točnega podatka, kako je na terenu. Na teren bo šla zdravstvena inšpekcija. Potem ko bo izdelala poročila, bomo videli, če so se te stvari res dogajale, koliko se jih je dogajalo in kje,"je komentiral poročanja o cepljenju mlajše populacije. Ob tem je napovedal, da se bodo po ugotovitvah zdravstvenega inšpektorata odločali, kako naprej. Je pa NIJZ po njegovih besedah zaostril "izdajanje cepiva do te mere, da smo zdaj še bolj pozorni, da ne damo več, kot je potrebno". Tudi nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacinje v torek povedal, da bodo velika odstopanja na cepilnih mestih preverjali zdravstveni inšpektorji. Po njegovi oceni do tega prihaja tudi zato, ker so ponekod bolje organizirani in zato hitreje pridejo do odmerkov cepiv. "Vlada jasno sporoča, da je treba zdravstveni inšpektorat poslati na cepilna mesta in ugotoviti, kaj se dogaja," je poudaril. Po njegovih besedah je izvajalce cepljenja prav tako treba pozvati, da o opravljenem cepljenju poročajo v čim bolj realnem času.

Potza: Poglobljeni nadzori zahtevajo nekoliko več časa Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata pa je na današnji vladni novinarski konferenci o covidu-19 pojasnila, da so inšpektorji nadzorovali izvajanje cepljena proti covidu-19, kjer je na podlagi prejetih prijav v teku deset postopkov. Ti tečejo pri zdravstvenih domovih Velenje, Kočevje, Hrastnik, Koper in Piran, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, splošni bolnišnici Murska Sobota, na ljubljanski fakulteti za farmacijo, ljubljanski medicinski fakulteti in v zdravstvenem zavodu Zdravje.

V okviru inšpekcijskih nadzorov pri izvajalcih cepljenja inšpektorat po besedah Potze pridobiva številne podatke, od števila zaprošenih odmerkov cepiva do izvajanja vnosa podatkov o izvedenem cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Tovrstni poglobljeni nadzori pa po besedah Potze zahtevajo nekoliko več časa, zato bodo lahko o ugotovitvah postopkov poročali po njihovem zaključku. Glede cepljenja mlajših in zdravih posameznikov pa je pojasnila, da posodobljena strategija cepljenja proti covidu-19 navaja številne nove izjeme za cepljenje. Tako je lahko med razlogi, da je bil cepljen nekdo mlajši, tudi manjši interes za cepljenje v nekem lokalnem okolju ali pa neodzivnost oseb, ki so bile vabljene na cepljenje. Ob tem je dodala, da inšpektorji ob prijavi obravnavajo vsak primer posamezno in ga posebej raziščejo. Pri tem se lahko na koncu tudi izkaže, da cepilno mesto ni naredilo nič narobe. Zdravstveni inšpektorat po njenih besedah v zadnjih dneh prejema tudi povečano število vprašanj občanov, ki na cepljenje še niso bili pozvani. "Naj pojasnimo, da se je na cepljenje treba prijaviti pri osebnem zdravniku," je še spomnila in dodala, da ne zadostuje prijava preko portala eUprava.