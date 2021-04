Neskladnosti v več cepilnih centrih: cepljenje v nasprotju s strategijo, napačno vodenje seznamov ...

V tednu od 5. do 11. aprila so tako inšpektorji opravili 172 nadzorov, od tega 171 rednih in enega izrednega. Nadzori so obsegali pregled cepilnih čakalnih seznamov, pregled dnevnih cepilnih seznamov, njihovo realizacijo oz. dejansko izvedbo cepljenja in poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Preverjali so tudi, ali cepilni centri aktivno vabijo ljudi na cepljenje, in ugotovili, da to izvaja 27 od 61 cepilnih centrov.

Neskladnosti so sicer ugotovili v sedmih cepilnih centrih, in sicer v zdravstvenih domovih Cerknica, Ajdovščina, Koper, Ravne na Koroškem, Domžale, Trbovlje in Ivančna Gorica. Šlo je predvsem za izvajanje cepljenja v nasprotju s strategijo oz. za napake pri vodenju čakalnih seznamov, v enem primeru pa tudi za odstopanje podatkov s seznama cepljenja od dejanskega naročila odmerkov.

Vsem izrekli opozorila in rok za odpravo nepravilnosti

Vsem naštetim zdravstvenim domovom so inšpektorji izrekli opozorila z rokom odprave nepravilnosti. Dva postopka, ki so ju uvedli v Zdravstvenem domu Ljubljana na podlagi prijave, sta še v teku. Prav tako je v teku še šest postopkov, ki se nanašajo na obdobje pred 1. aprilom. Brez ugotovljenih nepravilnosti pa so zaključili postopka v Zdravstvenih domovih Slovenska Bistrica in Gornja Radgona, je dodala Potza.

Vsi inšpektorati, ki v obdobju epidemije izvajajo različne vrste nadzorov, so sicer od 5. do 11. aprila opravili skupno 4206 nadzorov. Delež neskladnih objektov oz. lokacij znaša osem odstotkov, kar je dva odstotka manj kot teden pred tem. Inšpektorji so izrekli 15 prekrškovnih sankcij, 300 opozoril in 163 upravnih ukrepov, je navedla Potza. Od tega je zdravstveni inšpektorat opravil 807 nadzorov ter izrekel štiri prekrškovne sankcije po zakonu o prekrških in 71 opozoril.

Na področju gostinstva je bilo opravljenih 79 nadzorov prevzemnih mest, inšpektorji so izrekli dve prekrškovni sankciji in 19 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti so opravili 233 nadzorov in izrekli dve prekrškovni sankciji.

Na zunanjih javnih površinah je bilo v preteklem tednu pri 279 opravljenih nadzorih izrečenih 40 opozoril po zakonu o prekrških. V večstanovanjskih stavbah pa je bilo opravljenih 44 nadzorov, nepravilnosti pa inšpektorji niso ugotovili, je še povedala Potza.

Kaj pa policijski nadzor?

Policija je medtem v treh tednih, od 25. marca do 14. aprila, nadzore nad spoštovanjem vladnih odlokov opravila na 45.143 krajih. V povprečju je torej opravila 2150 nadzorov dnevno, je dodal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Kot je poudaril, policisti skušajo upoštevanje odlokov doseči z najmilejšimi ukrepi, kar dokazuje tudi to, da v več kot 85 odstotkih kršiteljem izrečejo opozorilo.

V zadnjem tednu, torej med 8. in 14. aprilom, so sicer največ ukrepov izvedli na območju Policijske uprave Ljubljana, in sicer 993, od tega 57 glob. Na območju Celja so izvedli 382 ukrepov in izrekli 32 glob, na območju Maribora pa so izvedli 220 ukrepov in izrekli 53 glob.

V zadnjih treh tednih je Policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah na naši notranji meji osebam izdala skupaj 9950 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Največ napotitev v karanteno na domu so policisti izdali na meji s Hrvaško, in sicer 1940. 175 so jih izdali na meji z Avstrijo, 21 na meji z Italijo in 48 na meji z Madžarsko. Še 65 napotitev v karanteno na domu pa so izdali potnikom, ki so prispeli na brniško letališče, je še navedel Pečjak.