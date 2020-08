Inšpektorji poostrujejo nadzor nad karantenami, tokrat večjo pozornost namenjajo mladim

Dnevno opravijo okoli 500 nadzorov, skupno do danes skoraj 18.000. Kot pravi zdravstvena inšpektorica, pa bodo zdaj večjo pozornost posvečali starostni skupini od 15 do 35 let: "Predvideva se, da so bolj izpostavljeni k rizičnemu obnašanju, ni pa to nujno. Seveda to ne pomeni, da bomo nadzorovali samo to starostno skupino."

Nadzorovali bodo tudi mlajše, ki bodo zaradi začetka šole skušali karanteno prekiniti predčasno, saj vodstvo šole pooblastil za nadzor nima. "Mi lahko poberemo izjave, da so učenci zdravi, da zanja dva tedna niso bili v stiku z osebo, ki je bila bolna. To je pa bolj ali manj vse," pojasnjuje Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev Slovenije.

Večina karantenske odločbe sicer upošteva, pravijo na zdravstvenem inšpektoratu, a dnevno naletijo tudi na kršitelje. Izgovor, da ste le skočili v trgovino, vas ne bo obvaroval kazni, gre namreč za prekršek, saj morate karanteno preživljati doma. Globa za posameznike pa znaša med 400 in 4000 evri. Inšpektorat je do zdaj izdal za okoli 40.000 evrov glob.

Ne bo odveč, če vas spomnimo še na nekaj pomembnih podrobnosti, če boste po polnoči še ostali na Hrvaškem ali pa ste šli tja po uvrstitvi na rdeči seznam: