Inšpektorji pri gostincih, trgovinah, kozmetičnih salonih: ugotovili več kot 60 kršitev

Kakšne težave imajo v praksi zaradi ukrepov gostinci?

Kot opisujejo gostinci, imajo probleme tudi, ker ne smejo imeti solnic, olja, kisa. Stranke so ga bile namreč navajene imeti: "Zdaj pa sprašujejo, ali lahko to prinesete, a lahko to ... in potem mi prinesemo, dolijemo in gremo."Ponudniki nimajo več časopisov, solatnega bifeja, natakarji prinašajo jedilne liste po potrebi ...

Kakšne so globe?

Pravil se morajo držati tudi gosti, ki morajo v gostilne, trgovine in salone vstopati z maskami. Ljudje so večinoma seznanjeni s tem, kaj lahko in česa ne. Ljudje, kot opažajo gostinci, se večinoma pravil tudi držijo. Dejavni so tudi inšpektorji. Če kršimo predpise, lahko plačamo do 4000 evrov globe za posameznika, do 50.000 za samostojnega podjetnika in 100.000 za pravno osebo.