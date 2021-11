Inšpektorji v prvem tednu novembra izdali za 62.600 evrov glob

Inšpektorji Finančne uprave RS (FURS) so v okviru nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti, ki so bile izvedene med 1. in 7. novembrom, na terenu opravili 563 nadzorov.

Pri tem so v 145 nadzorih v zvezi s spoštovanjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom zaznali 153 nepravilnosti, in sicer 119 na področju izpolnjevanja pogoja PCT, 32 na področju nošenja mask in dve na področju razkužil.