Inšpektorji za prihodnje dni napovedujejo poostren nadzor na terasah gostinskih lokalov.

Prijave so se večinoma nanašale na izvajanje strategije cepljenja v delu glede prednostnih skupin. V Zdravstvenih domovih Slovenska Bistrica, Kamnik in Celje neskladja niso bila ugotovljena. Postopki zoper mariborska klinični center in zdravstveni dom ter Zdravstveni dom Koper, ki so jih na podlagi prijav uvedli pred 1. aprilom, pa še niso zaključeni. Osem od 12 prejetih prijav v zadnjem tednu se je nanašalo na cepilni center Zdravstvenega doma Ljubljana. Kot prijavo obravnavajo primer osebe, stare 29 let, brez pridruženih kroničnih bolezni oz. izpolnjevanja drugih prednostnih kriterijev, ki je bila domnevno vabljena na cepljenje, cepljena pa naj nato ne bi bila.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je dejala, da na splošno ugotavljajo, da se stanje na terenu izboljšuje. Organizacija in izvajanje cepljenja večinoma potekata v skladu z Nacionalno strategijo, poleg tega dodatni cepilni centri prehajajo na aktivno vabljenje ljudi na cepljenje. "V preteklem tednu je bilo opravljenih 175 nadzorov nad izvajanjem cepljenja. Neskladnosti so bile tokrat ugotovljene le v enem primeru, in sicer pri koncesionarju v sklopu cepilnega centra ZD Izola. Neskladje je bilo takoj tudi odpravljeno."

Tudi na inšpektoratu so v medijih in na družbenih omrežjih zasledili poročanje, da so bile osebe 27. aprila vabljene na cepljenje na Gospodarsko razstavišče, vendar pa nato cepljenje ni bilo izvedeno. "Na cepilnem mestu se je namreč izkazalo, da so bile vabljene po pomoti, saj ne izpolnjujejo nobenega od prednostnih kriterijev, ki jih navaja nacionalna strategija cepljenja," je pojasnila.

Postopki sicer še niso zaključeni, a kot kaže za zdaj, je šlo za sistemsko napako, je pojasnila Potza. "Napake se ob izvedbi tako množičnega cepljenja lahko zgodijo, skupni cilj tako cepilnih centrov kot zdravstvene inšpekcije pa je, da se napake v čim večji meri odkrijejo in v najkrajšem možnem času odpravijo. Na ta način bo prebivalcem zagotovljena ustrezna dostopnost do cepljenja," je še pozvala.

Sicer pa na zdravstvenem inšpektoratu ocenjujejo, da se stanje na terenu izboljšuje, poleg tega cepilni centri prehajajo na aktivno vabljenje ljudi na cepljenje, je dejala Potza. Šest zdravstvenih domov je z ročno vodenega cepilnega seznama prešlo na elektronsko vodenje, to so zdravstveni domovi Ribnica, Lendava, Murska Sobota, Krško, Slovenske Konjice in Ptuj. Iz pasivnega načina polnjenja cepilnega seznama pa sta v aktivno polnjenje seznamov prešla zdravstvena doma Ajdovščina in Krško.

Pečjak: V zadnjem tednu se je bistveno zmanjšalo število ukrepov

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak, ki je pojasnil, da so v skupaj dveh tednih opravili nadzore na 26.373 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to v povprečju znašalo 1884 nadzorov. "Nekatere nadzore smo opravili tudi na podlagi prijav občanov," je dodal. "Pri podrobnem pregledu izvedenih ukrepov lahko ugotovimo, da smo v zadnjih dveh tednih izrekli skupaj 1429 ukrepov. Od tega smo izrekli 1180 opozoril in izdali 243 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov."

Izpostavil je, da je namen Policije pri nadzorih ta, da se z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj – njihovo spoštovanje. "To dokazuje tudi podatek, da je Policija v skoraj 83 odstotkih izrekla opozorilo."V zadnjem tednu se je bistveno zmanjšalo število ukrepov. V večini primerov je pri tem šlo za kršitve odloka o omejitvi gibanja in odloka omejitve zbiranja ljudi. Izjema so bili dnevi, ko so se odvijali neprijavljeni protesti. Največ ukrepov so izvedli na območju policijskih uprav Ljubljana (283), Maribor (92), Celje (84) in Novo mesto (51).