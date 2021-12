Inšpektorji zaradi neupoštevanja pogoja PCT izrekli za 42.400 evrov glob

Organi so izrekli 89 prekrškovnih sankcij, 551 opozoril po zakonu o prekrških in 696 upravnih ukrepov. Izdanih je bilo tudi 11 odločb o prepovedi dejavnosti. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1019 nadzorov, izrekel pa 33 prekrškovnih sankcij, štiri opozorila po zakonu o prekrških in 5 upravnih ukrepov, so pojasnili.

Policija je od 7. do 13. decembra 2021 prejela 41 prijav o kršitvah odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, lastnih ugotovitev o kršitvah pa je bilo 23. Izrekla je tudi 50 opozoril oz. ukazov.

Na meji je vročila 132 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 12 primerih so osebe zavrnile podpis izjave, zato je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah so policisti zavrnili 15 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije, pa so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Na mejnih prehodih je policija obravnavala tudi tri primere ponarejenih potrdil o cepljenju, znotraj države pa pet primerov izkazovanja ponarejenih potrdil o cepljenju oz. testiranju, so dodali.

Z ministrstva za finance pa so sporočili, da je proračunska inšpekcija v prvi polovici leta 2021 izvedla 319 inšpekcijskih nadzorov. V 297 nadzorih po zakonu o nalezljivih boleznih so inšpektorji ugotovili 58 nepravilnosti in pomanjkljivosti, v glavnem povezanih z nepravilnim nošenjem zaščitnih mask. Kršiteljem so izrekli opozorila, na podlagi katerih so bile kršitve odpravljene.