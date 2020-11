'V gibanju ne smemo ničesar uživati, lahko pa se umaknemo na zeleno površino'

Na novinarski konferenci vlade je Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata predstavila poročilo inšpekcijskih organov v tednu od 9. do 15. novembra. V tem času je bilo skupno opravljenih 2578 nadzorov, ki so povezani s spoštovanjem vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Pri tem so bile izrečene 104 prekrškovne sankcije v skupni vrednosti 56.400 evrov, poleg tega pa še 263 opozoril po Zakonu o prekrških in 120 upravnih ukrepov, je dejala Potzova.

Urad za kemikalije je ob tem sporočil, da je bilo pet opozoril izrečenih zaradi nepravilnega označevanja razkužil. Odredili so tudi tri prepovedi dostopnosti razkužil na trgu oziroma njihove uporabe. Inšpektorat za šolstvo in šport medtem opozarja predvsem, da v vzgojno-izobraževalnih ustanovah opažajo nerazumevanje pomena nošenja zaščitnih mask v skupnih prostorih.

Pri tem je tržni inšpektorat v omenjenem obdobju opravil nadzor pri 296 subjektih, od tega je bila 95-krat ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupaj je bilo izrečenih tudi več kot 120 opozoril. Izdani sta bili dve upravni odločbi, s katerima je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.

Problem predstavljajo gostinski vrtovi

Zdravstveni inšpektorat je v omenjenem obdobju od 9. do 15. novembra skupno opravil 1503 nadzore spoštovanja ukrepov. Pri tem je bilo izrečenih 94 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških v skupni vrednosti 39.200 evrov, dodatno pa še 150 opozoril in osem upravnih ukrepov, je dejala Potzova. Od tega je bilo v gostinstvu opravljenih 157 nadzorov, izrečenih pa sedem prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 6800 evrov. V trgovinah so opravili 197 nadzorov (izrečenih pet prekrškovnih sankcij v vrednosti 2000 evrov), pri drugih storitvenih dejavnostih, kot so kozmetični in frizerski saloni, pa 223 nadzorov, izrečenih pa deset prekrškovnih sankcij v vrednosti 3200 evrov.

Na zunanjih javnih površinah so zdravstveni inšpektorji opravili 712 nadzorov in izrekli 72 prekrškovnih sankcij v vrednosti 27.200 evrov.