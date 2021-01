Inštitut za mikrobiologijo potrdil angleški sev pri treh vzorcih

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je pri treh od 291 vzorcev iz osrednjeslovenske regije, ki so jih vključili v gensko sekvenciranje in so bili vzeti med 1. in 14. januarjem letos, dokazali vse specifične mutacije, značilne za angleški sev.

V nedeljo, 24. januarja, so na Inštitutu končali analizo pozitivnih vzorcev PCR, ki so bili odvzeti med 1. in 14. januarjem. Analizirali so 291 vzorcev, kar predstavlja 3,4 odstotka vseh pozitivnih vzorcev iz osrednjeslovenske regije. V treh vzorcih so našli "vse specifične mutacije, značilne za angleški sev."

"Vsi trije vzorci pripadajo osebam, ki so imele pozitivno epidemiološko anamnezo za potencialni vnos angleškega seva v Slovenijo,"so zapisali na spletni strani.

Pri tem v presejalnem testiranju 291 vzorcev niso ugotovili pojava dodatnih mutacij, ki so značilne za južnoafriški ali brazilski sev.