Interes za cepljenje med zaposlenimi v bolnišnicah velik, v DSO le 20-odstoten

V murskosoboški bolnišnici so s pripravami na cepljenje pričeli takoj, ko so izvedeli, da so na poti v Slovenijo prvi odmerki. V bolnišnici dela 1.130 zaposlenih, od doslej vprašanih 700 oseb se jih želi cepiti 500. "Seveda bomo v začetku prihodnjega tedna spet aktivno promovirali cepljenje, še naprej zbirali interes, tako da glede na zadnje izkušnje je vsak dan nekje od 50 do 100 novih, ki se pridružijo interesu, da bi bili cepljeni," pravi Daniel Grabar, strokovni direktor SB Murska Sobota.

Ekipe zdravnikov in medicinskih sester, ki bodo cepili, so že nared. Manjka le še hladilnik, saj mora biti cepivo ves čas na temperaturi minus 80 stopinj Celzija. Želijo si okoli 1000 odmerkov, a vedo, da jih toliko s prvo pošiljko ne bodo dobili. Zato so pripravili interno prednostno listo. "Odvisno od tega, koliko bo cepiva, kako temeljita bo morala biti ta selekcija, in zato imamo več možnosti, več prioritetnih list. Nekako na prvo mesto postavljamo delovišča, torej tiste, ki so neposredno vpeti v ta proces s pacienti," še pojasnjuje strokovni direktor.