Interpol: Na trgu bi se lahko pojavili ponaredki cepiv proti covid-19

Organizacija s sedežem v francoskem Lyonu je posvarila pred krajo, ponaredki in nezakonitim nakupom cepiv. Združbe bi se lahko okoristile tudi na račun navadnih ljudi, ki bi jih zavedle z lažnimi spletnimi stranmi z domnevnimi zdravili. Oblasti morajo biti pripravljene na boj proti takim aktivnostim, so pozvali.

Stock je danes še posvaril, da predstavljajo ponaredki resno grožnjo zdravju, ki lahko povzročijo tudi smrt.

Policijska organizacija, ki ji pripada 194 držav članic, je že julija posvarila pred ponarejenimi testi za novi koronavirus in drugimi medicinskimi pripomočki. Nedavno so preiskali okoli 3000 spletnih strani, ki so jih povezali s spletnimi lekarnami, ki so prodajale nezakonita zdravila in medicinske pripomočke.

Spomnimo, v času prvega vala se je na svetovnem trgu znašlo veliko ponaredkov zaščitnih mask, ki so bile brez ustreznih certifikatov in druge opreme.

Urad Združenih narodov za droge in kriminal je že julija v poročilu posvaril, da so zaradi zaščitnih mask in druge medicinske opreme, ki niso narejeni po standardih, ogrožena življenja. Zaradi velikega povpraševanja in pomanjkanja opreme na trgu med pandemijo covida-19 so se s prodajo neprimerne opreme okoristile predvsem kriminalne združbe.

Interpol je marca v okviru preiskave nezakonitih spletnih prodaj zdravil in medicinske opreme aretiral 121 ljudi po celem svetu in zasegel večjo količino neprimernih in ponarejenih zaščitnih mask ter za okoli 12 milijonov evrov potencialno nevarnih farmacevtskih izdelkov.