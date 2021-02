'Interpretacija pravil se spreminja, ko jih kršijo posamezni ministri'

Vladi je očital, da je ob opravičilu državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca gostincem poslala sporočilo, da so neuki in ne znajo brati odlokov, češ da so lahko za podjetja tudi doslej obratovali. Po oceni SD bi si gostinci zaslužili najmanj povrnitev izpada dohodka, ki jim je nastal zaradi neustrezne komunikacije.

"Pod to vlado so pravila najmanj nejasna," je očital Knežak. Po njegovem se njihova interpretacija spreminja takrat, ko jih kršijo posamezni ministri. "Podobno kot v gostinstvu vlada ravna tudi drugje. Ne sliši pozivov športa, kulture, turizma, prevozov," je naštel poslanec.

Soniboj Knežak je v izjavi za medije izpostavil dnevno spreminjanje predpisov in določil o obratovanju in zapiranju posamičnih dejavnosti. "Prepričan sem, da vsi ministri ne poznajo vseh doslej izdanih predpisov za svoja področja," je podčrtal.

Poslancu SD se sicer zdi, da ob upoštevanju določenih omejitev, denimo do štiri osebe za mizo in upoštevanje varne razdalje, gostilne ne bi predstavljale nič večje nevarnosti za okužbo s covidom-19 kot pa denimo tovarne.

Gostinec lahko kljub koronskim omejitvam sklene pogodbo s podjetjem in izvaja storitve ponujanja hrane in pijače, je prejšnji teden zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Zajc. Do te interpretacije prihaja, potem ko so gostinci večinoma več mesecev verjeli, da vrat nikakor ne smejo odpreti, in po navedbah nekaterih v zvezi s tem tudi prejemali nasprotujoča si pojasnila ministrstva za gospodarstvo in pristojnega inšpektorata.

Vprašanja v zvezi s tem je sprožil nedavni sestanek ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška v prleškem gostišču.