Interventni zakon za pomoč turizmu stopil v veljavo, novi boni prihajajo kmalu

Podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture novi zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 ponuja sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči je določena pri 1024 evrov na zaposlenega, do nje pa bodo upravičeni tisti, ki so se za opravljanje dejavnosti registrirali najpozneje do 31. maja letos in so imeli več kot 20-odstoten upad prometa.

Do pomoči za financiranje regresa bodo upravičeni tako tisti, ki so regres že izplačali v zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga zaradi likvidnostnih težav morda še niso, je prejšnji teden na seji DZ zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.