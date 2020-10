Irska zaradi pandemije uvaja najstrožje ukrepe v Evropi

Irska se za najmanj šest tednov vrača na najstrožjo raven ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, je v ponedeljek zvečer sporočil irski premier Micheal Martin . Omejitve, ki bodo začele veljati v sredo, so med najstrožjimi v Evropi in pomenijo bolj ali manj popolno zaprtje države, kakršnemu smo bili na stari celini priča spomladi. Doslej je bila Irska na drugi od petih stopenj omejitev, povezanih s pandemijo covida-19, zdaj pa v enem koraku prehaja na najvišjo, peto, kar pomeni bistveno zaostritev.

Čeprav so nekatere evropske države, kjer se virus trenutno zelo hitro širi, zaprle bare in restavracije ter uvedle policijske ure, nima nobena tako strogih ukrepov, kot so tisti, ki čakajo Irce. Nobena namreč ni tako strogo omejila potovanj znotraj države. V Severni Irski so prejšnji teden sicer začasno zaprli šole in gostinske lokale, a večina trgovin ostaja odprtih.

"V prizadevanjih, da bi zajezili virus, smo uvedli verjetno najstrožji evropski režim," je v televizijskem nagovoru v ponedeljek zvečer priznal Martin. Premier je sicer še pred dvema tednoma zavrnil tedanji poziv predstavnikov zdravstvene stroke k prehodu na peto stopnjo in njegovi ministri so se takrat prvič uprli njihovim priporočilom. "A dokazi o potencialno težki situaciji, ki bo nastopila v naslednjih tednih, so zdaj premočni", je pojasnil.

Na prostem bo še dovoljeno druženje članov dveh različnih gospodinjstev, dovoljeni so tudi t. i. socialni mehurčki za pomoč tistim, ki živijo sami in jim zato grozi socialna izolacija ali duševne težave. Poleg tega ostajajo odprti vrtci in šole, tudi profesionalni športni dogodki bodo še naprej dovoljeni. Martin je odločen, da "ne moremo in ne bomo dopustili, da bi bila prihodnost naših otrok in mladostnikov še ena žrtev te bolezni" .

V Argentini več kot milijon okužb z novim koronavirusom

Število okužb z novim koronavirusom v Argentini je preseglo milijon, je v ponedeljek sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Za covidom-19 je v Argentini doslej umrlo več kot 26.700 ljudi, od tega 451 v zadnjih 24 urah. Zadnji mesec ta južnoameriška država beleži najvišje število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 na milijon prebivalcev.

Oblasti so za zajezitev pandemije covida-19 marca uvedle stroge omejitve gibanja in s tem začasno ustavile širjenje novega koronavirusa. Po več mesecih strogih ukrepov je disciplina med prebivalstvom nekoliko popustila in v zadnjih dneh v državi beležijo okoli 14.000 okužb dnevno. V ponedeljek so jih na dnevni ravni potrdili 12.982, skupno pa 1.002.662.

Latinska Amerika sicer že nekaj časa velja za žarišče pandemije covida-19. Poleg Argentine je v tistih krajih novi koronavirus še posebej močno prizadel Brazilijo, Mehiko in Peru. Argentina je po številu okužb na petem mestu na svetu za ZDA, Indijo, Brazilijo in Rusijo.

V petek v ZDA potrdili 69.478 novih okužb

Število okuženih s koronavirusom se je v ZDA po podatkih univerze Johns Hopkins do ponedeljka zvečer povzpelo na 8,2 milijona, za covidom-19 pa je umrlo že več kot 220.100 ljudi. Okužbe se v zadnjem času znova širijo hitreje, število smrtnih žrtev novega koronavirusa pa narašča počasneje kot prej. V preteklem tednu je število novih okužb naraslo za 393.000 ali 13 odstotkov v primerjavi s tednom prej, smrtnih primerov pa je bilo za dva odstotka manj, in sicer 4900. V petek so v ZDA potrdili 69.478 novih okužb, kar je največ od poletnega vrhunca epidemije 24. julija in peti dan z največ okužbami od marca.

Dva tedna zapored je število okužb naraščalo v 34 od skupaj 50 zveznih držav ZDA. Med njimi so Pensilvanija, Ohio, Michigan in Severna Karolina, ki so ključne države za letošnji izid predsedniških volitev v ZDA. Nevada in Južna Dakota sta imeli prejšnji teden kar 35 odstotkov pozitivnih testov, skupaj pa je bilo prejšnji teden v 14 ameriških zveznih državah več kot deset odstotkov testov pozitivnih. Po vseh ZDA je bilo v prejšnjem tednu 5,4 odstotka pozitivnih testov.

Med zveznimi državami, ki znižujejo povprečje, ostaja New York. Od tam so v ponedeljek poročali o 998 novih primerih okužb, kar je 1,13 odstotka vseh opravljenih testov. Umrlo je 14 ljudi, število hospitalizacij pa je naraslo na 934. To v primerjavi z aprilom ni veliko, je pa dvakrat več kot poleti. Tako kot New York se je tudi Kalifornija v ponedeljek odločila, da v zvezni državi ne bodo izvajali cepljenj proti covidu-19, dokler ne bodo novih cepiv, ki še niso na voljo, potrdili neodvisni ameriški zdravstveni strokovnjaki. Odločitev je posledica pomanjkanja zaupanja v predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ves čas obljublja, da bo cepivo nared pred volitvami 3. novembra. Podjetja, ki cepiva razvijajo, sicer pojasnjujejo, da se to ne bo zgodilo.