Irski redovnici 'pozabili' na omejitve in se udeležili obreda eksorcizma

Iz Irske prihaja nenavadna zgodba o dveh redovnicah, ki sta ob aktualnih protikoronskih omejitvah zamahnili z roko in se udeležili obreda izganjanja hudiča. Če se jima potovanje v okoli 250-kilometrov oddaljeno prestolnico Dublin ob vsesplošnem popolnem zaprtju javnega življenja ni zdela nič posebnega, pa so bili nad njunim podvigom manj navdušeni v samostanu, kjer sta do nedavnega živeli. Red ju je namreč odslovil. A nuni niti to ni ustavilo. Lotili sta se javnega množičnega zbiranja denarja, za novo namestitev pa jima je doslej uspelo zbrati že nekaj več kot 80.000 evrov.

Irski redovnici Irene Gibson in Anne Marie sta se nedavno znašli pod plazom kritik, češ da pravila za nekatere očitno ne veljajo v tolikšni meri kot za druge. Nuni, sicer donedavnega nastanjeni pod okriljem samostana v mestu Cork, sta se namreč požvižgali na vse aktualne protikoronske omejitve in se udeležili obreda izganjanja hudiča. 8. decembra lani sta tako prisostvovali posebni 'verski prireditvi' pred tradicionalno mašo, ki poteka pred irskim parlamentom v Dublinu. Video posnetki, do katerih naj bi se dokopal časnik Irish Examiner, prikazujejo okoli 70 ljudi med tako imenovanim 'eksorcizmom Dáila' – kljub temu, da so bila takrat razna druženja na prostem omejena na 15 ljudi, prepovedano pa je bilo tudi gibanje med posameznimi deli države (podobno kot pri nas prehajanje meja občin). Obred je vodil oče Giacomo Ballini, ki naj bi množico celo zmagoslavno nagovarjal z besedami, da "nobena človeška sila ne more vzeti pravice do vodenja maše".

icon-expand Uporniški irski redovnici. FOTO: GoFundMe

A nuni se jezni javnosti nista pustili. Goreče sta branili svojo odločitev, da ignorirata veljavne ukrepe. Kot je ob tem dejala Gibsonova, jima je "gospod Jezus dal duhovno orožje in ščit luči, za boj proti vsem, ki bi kritizirali njuna dejanja". A vse njune sestre redovnice niso delile tega prepričanja. Nuni pripadata sestram karmeličankam, redu svetega Jezusovega obraza, in sta se enkrat že morali soočiti z 'izogonom'. Leta 2019 jima je bilo zaradi večkratnega kršenja reda in zakonov naloženo, da morata zapustiti cerkvene prostore in se umakniti iz zahodnega dela Corka. Po poročanju RTE je Gibsonova pred približno petimi leti namreč kupila zemljišče (nekdanji vrtni center v bližini vasi Leap) in brez gradbenega dovoljenja dala zgraditi dvonadstropni oratorij, postaviti pa še sedem lesenih lop. Tam je nato tudi živela in upala, da se ji bodo pridružile še druge, s katerimi bo sčasoma vzpostavila redovniško skupnost. Skupaj s sestro Marie, ki je na Irsko prišla z Nove Zelandije, sta do nedavnega bivali v treh od teh hišic – vsaka je živela v eni, tretja ločena je bila namenjena kuhinji.

Mati Irene Gibson in sestra Anne Marie sta zdaj pokazali 'otrokom teme', kot sta oklicali svoje nasprotnike. Kršili sta vrsto ukrepov, bili tarči kritik, izobčili so ju iz reda, a sta s pomočjo podpornikov zbrali dovolj denarja za nakup nove nepremičnine, kjer nameravata ustanoviti novo redovniško skupnost. V pozivu na spletni platformi redovnici, ki sebe opisujeta kot "vdano zvesti katoliški veri", želita zbrati vsega skupaj sicer 73.400 funtov (84.570 evrov). Do cilja ju loči le še 5700 funtov (okoli 6560 evrov).