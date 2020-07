Iščejo 4000 prostovoljcev, da bi preverili, kako bi se koronavirus širil med obiskovalci koncerta

Na spletni strani so raziskovalci z univerzitetne klinike Halle opozorili pred nevarnostmi pandemije covid-19, obenem pa dodali, da prepoved večjih dogodkov vpliva na številne športnike in kulturnike, ki so finančno odvisni od občinstva. Zato upajo, da bodo zbrali 4000 ljudi, ki bi se 22. avgusta v Leipzigu udeležili koncerta nemškega pevca Tima Bendzka.

Pogoj je, da so stari med 18 in 50 let ter da bodo pred koncertom negativni na koronavirus. Na koncertu bi vsem obiskovalcem dali zaščitne maske ffp2, da bi zmanjšali možnost širjenja okužbe, ter fluorescentno razkužilo. To bi zaščitilo obiskovalce, raziskovalcem pa omogočilo, da sledijo površinam, ki se jih obiskovalci največkrat dotaknejo. Vsi obiskovalci bodo imeli tudi napravo, ki bo sledila gibanju ter razdalji, ki jo imajo do drugih obiskovalcev.

Največji izziv bo evalvacija podatkov, je povedal vodja projekta Stefan Moritz. Slediti bodo morali namreč kontaktom vseh udeležencev v premeru 30 metrov vsakih pet sekund, je pojasnil.

Obiskovalci koncerta bodo morali čez tri scenarije. Po prvem nihče ne bo upošteval varnostne razdalje, po drugem bodo upoštevali ukrepe in dovolili obiskovalcem le počasen vstop na prizorišče, po tretjem pa bodo sedeli na priporočljivi varnostni razdalji. Na ta način upajo, da bodo lahko pridobili matematični model, ki bo pomagal pri preprečevanju širjenja okužbe na večjih dogodkih.