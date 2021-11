Iščejo kader za covidne oddelke: 'Potrebujemo vsakega, ki zmore dodatne obremenitve'

Po besedah Igorja Dovnika so se z ministrstvom za zdravje za pripravo regijskih seznamov dogovorili na prvem koordinacijskem sestanku. "Prav tako bomo poskušali zbrati podatke o kompetencah posameznika in terminih, kdaj bi posameznik lahko dodatno delal. Gre za kompleksno usklajevanje zbiranja podatkov in nato razporejanje po posameznih deloviščih. Potrebujemo vsakega, ki zmore dodatne obremenitve," je dodal in napovedal, da bo odziv zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov znan kmalu.

"Obremenitve nas, ki smo del javne zdravstvene mreže na primarju (splošni in družinski zdravniki, pediatri, ginekologi), so v tem času enormne," je ob tem opomnil Dovnik. Kot je pojasnil, sam v primarni ambulanti deluje 20 let in česa podobnega letošnji pojavnosti akutnih bolezni še ni videl. Ob tem svari, da mora delo na primarnem nivoju teči in ga ni mogoče zaustaviti, zato ocenjuje, da bo odziva na prošnjo ministrstva morda manj, kot bi si ga želel sam.