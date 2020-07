Islamska skupnost pred kurban bajramom odsvetuje večja druženja

Islamska skupnost v Sloveniji je po objavi vladnega odloka o prepovedi zbiranja ljudi sicer 9. julija omejila aktivnosti v kulturnem centru in drugih verskih objektih v njeni lasti. Opravljajo samo opoldansko in petkovo molitev, ob tem pa popisujejo navzoče v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so objavili na svoji spletni strani.

Pred praznikom kurban bajram, ki bo v petek, pa pojasnjujejo, da je ta povezan z romanjem v Meko ali hadžem in predstavlja steber izkazovanja vere v praksi. Praznujejo ga štiri dni. Pri tem imajo v mislih svoje družine, sorodnike in prijatelje in njihovo počutje. Hadž je namreč simbol enotnosti in globokega verovanja, a tudi raznolikosti med ljudmi. Uči jih, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrline ključne za skladen medsebojni odnos, so zapisali v skupnosti.

Vernikom svetujejo, da se med bajramskimi dnevi posvetijo svojim družinam. Pri tem odsvetujejo številčnejša druženja, da ne bi prišlo do okužb z novim koronavirusom. V molitvah naj se po pozivu skupnosti spomnijo tistih, ki so se zaradi epidemije znašli v težkih okoliščinah. Prav tako naj se spomnijo zdravstvenih delavcev, ki so v času kroženja virusa najbolj izpostavljeni in požrtvovalni, so dodali.