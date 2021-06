Islandija ukinja vse epidemiološke omejitve, ukrepe rahlja tudi Italija

Islandija je tako prva država v Evropi, ki je odpravila vse omejitve. Še vedno pa ostajajo v veljavi pogoji za vstop v državo, in sicer je treba predložitvi negativen PCR test na okužbo z novim koronavirusom. Za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19, pa je obvezna petdnevna karantena in dva negativna PCR testa. Tisti, ki imajo potrdilo o cepljenju ali so preboleli bolezen, od 1. julija za vstop v državo ne bodo več potrebovali negativnega testa.

Vsa Italija od ponedeljka brez policijske ure in mask na prostem

Odpravo nočne omejitve gibanja za Dolino Aoste je v petek napovedal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. Ta dežela na severozahodu Italije bo namreč iz t. i. rumenega prešla v belo območje in se tako pridružila preostanku države. Trenutno tam med polnočjo in 5. uro zjutraj še velja prepoved gibanja na prostem, obiski pri prijateljih ali sorodnikih pa so omejeni na štiri odrasle. Da v državi od ponedeljka ne bo več treba nositi zaščitnih mask na prostem, razen tam, kjer se zbira veliko ljudi in prihaja do gneče, je medtem že pred dnevi napovedala italijanska vlada. Na sploh bodo po vsej Italiji odslej veljale le še najnižje oziroma najosnovnejše zdravstvene omejitve. Maske sicer ostajajo obvezne v zaprtih prostorih in v javnem prevozu.