Istra kot edina zelena regija: zaupanje je ključ do uspeha

Konec minulega tedna so Belgijci objavili osvežen "koronazemljevid" za Evropo. Na njem je bila zelena ena sama samcata regija: Istra. Čeprav se tudi tam dnevno število okuženih viša, se zdi, da so vsaj za zdaj virus uspeli zadržati "pred predorom na Učki", kot so zapisali novinarji hrvaškega portala 24sata . Vprašali so se, zakaj je regija tako uspešna v boju proti novemu koronavirusu. Kaj jo loči od, na primer, ravno tako turistične splitsko-dalmatinske županije, kjer imajo 599 aktivnih okužb, skupaj pa so jih zabeležili že 5099 - desetkrat več, kot so jih v Istri.

Začetki tudi za Istro niso bili obetavni. Ravno v Istri so zabeležili prvo smrtno žrtev covida-19. Italijo, ki je bila spomladi epicenter novega koronavirusa, imajo v soseščini, vsak dan se v Istro vrača nekaj tisoč prebivalcev, ki so si delo poiskali v zahodni sosedi, temu pa je treba prišteti še dva milijona in pol turistov, so izpostavili pri 24sata. Poleg tega so ravno v Istri zabeležili prvo smrtno žrtev Kaj je torej razlog za uspeh? Res so pred vsemi, samoiniciativno, uvedli določene epidemiološke ukrepe, ugotavljajo, a še pomembneje je, da tem ukrepom zaupajo. Zaupajo jim, nadaljujejo, ker zaupajo svojim regionalnim in lokalnim oblastem, ki jim že desetletja zagotavljajo gospodarski napredek.

V koronakrizi se je znova pokazalo, da je istrska mentaliteta zaradi zgodovine in geografske umeščenosti drugačna, posebna, še pišejo pri 24sata. "Homogeni so, v boju proti nevidnemu sovražniku še složnejši kot prej. Zaupajo lokalnim oblastem in zato tudi lokalnemu štabu civilne zaščite. In na koncu: odgovorni so. Dojeli so, da jim ne preostane drugega kot zagristi v to novo normalnost in zdržati."

Tezo je potrdil tudi predsednik Hrvaškega epidemiološkega društva Miroslav Venus, ki opaža, da se v Istri bolj kot po drugih delih države držijo ukrepov. Ki so jih, kot smo že omenili, sprejemali prej kot ostali. Tako je število gostov na porokah že nekaj časa omejeno na 70, spoštujejo pa tudi poziv, naj na svatbe ne vabijo sorodnikov iz cele Hrvaške, da virus ne bi krožil po državi. Medtem ko so iz Dalmacije prihajale novice o odprtih klubih, so istrski ostali zaprti. Pred drugimi so zaprli šole in vrtce, zato pa učencem danes ni treba nositi maske. Že nekaj časa je odrejeno obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih - in tudi tega se držijo.