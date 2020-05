Italija 3. junija odpira meje, italijanski zunanji minister napovedal obisk Slovenije

Čeprav je število okužb v nekaterih italijanskih deželah višje kot v drugih, pa je nevarnost okužbe v celotni Italiji nizka. Faktor širjenja bolezni je nižji od 1, torej okuženi ne prenese okužbe nujno naprej na novega človeka. In od začetka sproščanja omejevalnih ukrepov 18. maja ni prišlo do naraščanja okužb, je utemeljil minister.

Kot so že pred dnevi napovedali, je italijanska vlada potrdila odpravo omejitev gibanja med deželami, ki je bila uvedena 9. marca zaradi pandemije koronavirusa. Italijani bodo tako lahko znova prosto potovali po državi, in sicer s 3. junijem. " Glede na epidemiološki razvoj dogodkov ni nobenega razloga, da bi spreminjali načrte o sprostitvi mobilnosti znotraj države ," je italijanskim medijem danes zagotovil minister za zdravje Roberto Speranza .

Italijanski zunanji minister za 6. junij napovedal obisk Slovenije

Medtem je italijanski zunanji minister Luigi Di Maio oznanil na Facebooku, da namerava v prihodnjih dneh obiskati Nemčijo, Slovenijo in Grčijo. K Nemcem se bo odpravil 5. junija, v Slovenijo prihaja dan kasneje, kjer ga bo sprejel slovenski zunanji ministerAnže Logar, v Grčijo pa 9. junija. "Na teh sestankih bom svojim kolegom razložil, da je Italija pripravljena na sprejem tujih turistov in da se bo ves čas obnašala transparentno. Vsi podatki o epidemiološki situaciji v Italiji bodo vedno javno dostopni. Ne sprejemamo t.i. črnih seznamov in nimamo kaj skrivati, ravno nasprotno. Vedno smo se obnašali odgovorno in tako bo tudi v prihodnje," je zapisal v uvodu.

V nadaljevanju je dejal, da je v zadnjih dneh slišal veliko o Italiji. "Zahtevamo spoštovanje. Če se bo nekdo do nas obnašal, kot da smo bolnišnica, potem ne bomo ostali tiho. Potrpljenje ima svojo mejo. Razumem tekmovanje med deželami. A ponosno lahko rečem, da je Italija prelepa, unikatna država s fantastičnimi plažami," je dodal. Na koncu se je dotaknil tudi odpiranja meja. Kot je poudaril, potrebujemo skupni evropski odziv, če pa bomo vsi ravnali po svoje, bo duh Evropske unije izgubljen.